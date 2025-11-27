Exact, control total en la gestión de los proyectos

Podemos decir que gestionar proyectos en una empresa de tamaño medio o grande se parece a dirigir el tráfico en una rotonda colapsada: un exceso de vehículos, direcciones encontradas y un riesgo constante de fricción. Con frecuencia, los departamentos operan como compartimentos estancos y las hojas de cálculo se multiplican sin control. ¿El desenlace? La dirección navega sin rumbo en un mar de datos dispersos.

Las soluciones parciales han quedado obsoletas. Las empresas exigen una visión integral que posibilite monitorizar en tiempo real el progreso de cada iniciativa, optimizar los recursos disponibles y garantizar la rentabilidad. Exact ofrece ese mando unificado imprescindible para grandes corporaciones, a través de una plataforma que centraliza toda la gestión y otorga el dominio absoluto sobre las operaciones para su correcta supervisión.

Centralización: La columna vertebral de la eficiencia

El auténtico desafío en organizaciones complejas reside en eliminar los silos de información. La desconexión entre departamentos, los datos inconsistentes y las versiones contradictorias generan ineficiencias que impactan directamente en los resultados. La solución de Exact funciona como el sistema nervioso central de la empresa, integrando en una única plataforma todas las áreas fundamentales: desde la gestión financiera y la contabilidad hasta los recursos humanos y la relación con los clientes (CRM).

Esta integración nativa permite que el ERP de gestión de proyectos de Exact proporcione una perspectiva homogénea de todos los proyectos. Los directivos acceden a información actualizada al instante sobre la evolución de las tareas, la asignación de recursos y los indicadores de margen, sustituyendo las meras conjeturas por información verificable.

De la ejecución a la facturación: Agilizar el ciclo financiero en los proyectos

Cuanto más complejo es un proyecto, más se demora la facturación. Los equipos registran horas en distintos formatos, los jefes de proyecto invierten días en recopilar la información y el departamento financiero trabaja con datos desfasados. El resultado: facturas que se emiten con semanas de retraso, clientes que dilatan el pago y una tesorería que sufre tensiones.

El proceso se inicia con un registro de horas simplificado. Los equipos, independientemente de su ubicación, pueden documentar su trabajo al momento, erradicando los olvidos y estimaciones. Esta información se traslada de forma directa al módulo de facturación, donde se convierte en cargos precisos para cada cliente.

Una vez registrada, la herramienta ofrece visibilidad total sobre el estado de cada factura, identificando automáticamente los cobros pendientes y facilitando el envío de recordatorios. Esta funcionalidad reduce drásticamente los impagos y acerca a la compañía al objetivo de todo director financiero: un cash flow predecible y saneado.

Escalabilidad y movilidad para entornos globales

Las organizaciones con presencia internacional necesitan soluciones que crezcan al mismo ritmo que ellas y que sean accesibles desde cualquier lugar. La arquitectura de Exact ha sido diseñada para la escalabilidad, soportando la complejidad de administrar diferentes filiales, consolidar balances y operar en múltiples mercados e idiomas.

La movilidad es otro de sus pilares. Los equipos, tanto directivos como operativos, interactúan con la plataforma con total fluidez desde sus ordenadores, tabletas o smartphones, asegurando el control constante de los proyectos sin depender de la ubicación física de cada miembro.

La plataforma también simplifica la gestión de suscripciones e ingresos recurrentes, ofreciendo una visión clara de la cartera de clientes y los flujos de ingresos futuros. Esta capacidad de anticipación fortalece la planificación estratégica, optimiza la rentabilidad de los proyectos y establece las bases para un crecimiento sostenido. Ver con precisión cómo se emplean las horas, qué márgenes genera cada cliente y qué equipos demuestran mayor eficiencia. Esto es lo que transforma la gestión: pasar de dirigir con aproximaciones a dirigir con Exact.