Mercadona recupera en Navidad su surtido estrella de charcutería e incorpora novedades

Mercadona se prepara un año más para sorprender a sus clientes en Navidad con un surtido de charcutería que recupera éxitos de años anteriores, especiales en estas fechas, e incorpora novedades. En concreto, la compañía recupera los Bocaditos de Papaya; la Tabla de Delicias de Queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los Caprichos de Manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la Crema de Queso Brie con Trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y/o picos; el Chorizo y el Salchichón Ibéricos; el Paté Ibérico con Trufas, de sabor intenso y textura suave; el Paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de Oporto que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la Mousse de Pato a la Pimienta Verde, de textura ligera y untable; y la Tabla de Patés de Pato, con un surtido de 5 sabores diferentes.

Surtido especial de la Charcutería de Mercadona en Navidad. | Fuente: Mercadona

A todo ello se suman novedades en quesos, disponibles desde hoy en los supermercados de la compañía y que no pueden faltar en estas fechas. Destaca el Queso Curado Jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde; está presente en todas las tiendas salvo en Canarias, donde Mercadona ofrece un Queso Curado con Mojo Picón elaborado también con leche pasteurizada de oveja.

Un surtido de jamones y quesos de la máxima calidad

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos productos con la máxima calidad y a un precio imbatible, como la media pieza de Queso Viejo Intenso, la pieza entera de Queso Viejo y los Jamones y Paletas de Bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.