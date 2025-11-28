Goiko y Donuts lanzan la hamburguesa Golden Glaze

La temporada navideña arranca con un lanzamiento de Goiko. La hamburguesería presenta la Golden Glaze x Donuts®, una burger que "une la esencia salada y jugosa de GOIKO con el toque dulce y reconocible de Donuts®, el icónico clásico que ha acompañado a generaciones" informa la compañía.

Un clásico de Goiko siempre vuelve

Así, la Golden Glaze x Donuts® !reúne en un solo bocado dos mundos totalmente diferentes, elevando el concepto que inspira toda la campaña: Best seller × Best seller" señalan. Así, estamos ante "una combinación de doble carne smash, cheddar fundido, bacon bits, huevo frito y como toque final dos berlinas Donuts® glacé"

La hamburguesa de GOIKO junto a DONUTS

Esta burger nació en 2018 y, desde entonces, ha regresado año tras año. Siempre por tiempo limitado, "se ha convertido en uno de los bestsellers estacionales de la marca" informan. Este año regresa de nuevo de la mano de Donuts®, "en una reinterpretación que potencia aquello que la convirtió en un fenómeno desde su primer lanzamiento" añaden.

Una colaboración entre dos marcas emblemáticas en España

Según la compañía, "esta unión rinde homenaje a aquello que realmente hace feliz: la buena comida, los sabores que se reconocen al instante y esos caprichos que reservan para las fechas especiales". A esto le unimos encapsular "el espíritu de la Navidad: compartir, celebrar y atreverse con algo que no se parece a nada".

La Golden Glaze x Donuts® estará disponible del 24 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en todos los Goiko de España; tanto para disfrutar en sala como en Takeaway, por 15,9 euros. Además, Goiko Gluten Free contará con su propia versión, con una berlina sin gluten diseñada para garantizar que todos los paladares puedan disfrutar de esta propuesta.