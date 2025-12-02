CIMIC (ACS) vende a Sojitz el 50% de su filial UGL Transport

CIMIC ha anunciado la formación de una alianza estratégica con Sojitz Corporation, en virtud de la cual el Grupo Sojitz adquirirá una participación del 50% en el negocio de transporte de UGL (UGL Transport), estableciendo una estructura de propiedad conjunta al 50:50.

La operación valora UGL Transport en aproximadamente 800 millones de dólares (base del 100%) – casi 700 millones de euros –, con CIMIC obteniendo unos ingresos en efectivo de aproximadamente 500 millones de dólares – unos 430 millones de euros.

UGL Transport, una división de la compañía UGL de CIMIC, es una plataforma líder en servicios integrados de transporte que opera en Australia y Nueva Zelanda, con unos ingresos estimados para 2025 de 1.100 millones de dólares y un equipo directivo sólido y estable. Sus capacidades abarcan la fabricación y mantenimiento de material rodante, gestión de redes, operaciones de transporte y sistemas avanzados de señalización y comunicaciones. La empresa cuenta con contratos a largo plazo con autoridades gubernamentales y operadores de primer nivel, y está bien posicionada para expandirse mediante servicios complementarios y oportunidades impulsadas por la tecnología.

El acuerdo marca un hito significativo en la estrategia de CIMIC para generar valor y acelerar el crecimiento de su cartera. La alianza con Sojitz – una empresa comercial general con sede en Tokio, Japón – permitirá a UGL Transport ampliar su oferta de servicios y expandirse a nuevos mercados, incluyendo oportunidades en Asia-Pacífico en colaboración con CIMIC, HOCHTIEF y compañías del Grupo ACS como Leighton Asia.

El Consejero Delegado del Grupo ACS, Juan Santamaría, afirmó: "UGL Transport ofrece servicios integrados y de alto valor en infraestructuras esenciales. Esta alianza reconoce la solidez de la plataforma y su potencial futuro. Junto con Sojitz, aceleraremos la expansión de UGL Transport hacia nuevos mercados y tecnologías, incluyendo el crecimiento en Asia-Pacífico en colaboración con Leighton Asia, mientras seguimos apoyando las redes de transporte de Australia".

Por su parte, Masakazu Hashimoto, Managing Executive Officer y COO de Aerospace, Transportation & Infrastructure Division de Sojitz, señaló: "Sojitz cuenta con una amplia experiencia y conocimientos profundos en la industria ferroviaria, que incluyen tanto inversiones en el negocio de mantenimiento y arrendamiento de vagones en Norteamérica como la ejecución de proyectos EPC para los ferrocarriles de India y la construcción del metro de Yakarta en Indonesia. Tras nuestra reciente expansión estratégica en los sectores de infraestructuras y energía en Australia, nos sentimos honrados de establecer una prometedora alianza con UGL para impulsar un mayor crecimiento para ambas partes, aprovechando la amplia experiencia y redes de Sojitz en Asia".

CIMIC seguirá siendo propietaria y operará el 100% de las actividades especializadas de ingeniería, servicios industriales y operaciones en los sectores de energía, recursos, infraestructuras, defensa, telecomunicaciones y tecnología. UGL continúa siendo líder en generación eléctrica, energías renovables, infraestructuras de transmisión y grandes proyectos de infraestructuras, respaldada por una presencia nacional y experiencia interna en ingeniería.

CIMIC mantiene su compromiso con el sector del transporte, con CPB Contractors, UGL, Leighton Asia y Pacific Partnerships continuando la ejecución de grandes infraestructuras y participando activamente en nuevas oportunidades.

La operación está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. UGL y Sojitz trabajarán en un proceso de transición centrado en garantizar la continuidad del servicio a los clientes.