El Grupo ACS y Vulcan Energy desarrollarán el mayor proyecto de producción de litio de Europa

El Grupo ACS ha dado un nuevo paso estratégico en su expansión dentro del sector de los minerales críticos tras ampliar su alianza con Vulcan Energy, la compañía alemana referente mundial en litio sostenible y energías renovables. El acuerdo sitúa a ACS en el núcleo del desarrollo de la infraestructura de producción y procesamiento del Proyecto Lionheart, uno de los proyectos energéticos más relevantes de Europa en los próximos años.

A través de Sedgman, su filial especializada en procesamiento de minerales, ACS aporta más de 45 años de experiencia en el diseño, construcción y operación de infraestructuras asociadas a minerales esenciales para la energía limpia, la fabricación avanzada y la economía digital. Con más de 630 estudios y proyectos completados en todo el mundo, la compañía se ha convertido en un socio clave para impulsar la transición energética global.

En este contexto, ACS confirmó que Sedgman y HOCHTIEF Infrastructure han sido seleccionadas como contratistas de ingeniería, adquisición y gestión de construcción del Proyecto Lionheart, que contempla una planta de extracción de litio valorada en 397 millones de euros y una planta central de procesado por 337 millones de euros. Además, HOCHTIEF ha acordado una inversión total de 169 millones de euros en Vulcan Energy, consolidándose como uno de sus principales accionistas.

El litio y los minerales críticos

La ampliación de esta alianza se produce en un momento en el que los minerales críticos han adquirido un papel central en la economía global. Elementos como litio, níquel, cobalto, cobre o tierras raras son indispensables para la fabricación de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, centros de datos, sistemas de comunicaciones y aplicaciones de defensa avanzadas.

La demanda internacional continúa creciendo a un ritmo acelerado: solo la del litio aumentó casi un 30% en 2024, mientras que la de otros minerales esenciales creció entre un 6% y un 8%, impulsada por la electrificación, las energías renovables y la expansión de la infraestructura digital. Las previsiones apuntan a que el valor global de la producción minera podría multiplicarse por 1,5 de aquí a 2040, con América Latina liderando la extracción y China el refinado.

En este escenario, Europa acelera inversiones estratégicas para asegurar su autonomía en cadenas de suministro críticas, mientras que Australia refuerza su liderazgo apoyado en criterios estrictos de sostenibilidad.

Una plataforma global de suministro

Sedgman se ha consolidado como un proveedor mundial de soluciones integradas de procesamiento de minerales, con más de 250 plantas construidas u operadas. En los últimos años, ha reforzado sus capacidades en litio, cobre, cobalto, níquel, vanadio, uranio y tierras raras gracias a adquisiciones y crecimiento orgánico. Su oferta cubre todo el flujo industrial: desde la trituración y el beneficio inicial hasta el refinado hidrometalúrgico, la purificación y la recuperación de metales.

Thiess, por su parte, opera más de 50 proyectos en Australia, Asia y América y se ha expandido con fuerza hacia minerales críticos tras la integración de compañías como MACA y PYBAR, lo que le ha permitido ampliar su cartera hacia nuevos recursos, gestión de activos y servicios de sostenibilidad.

Ambas compañías han desarrollado recientemente proyectos estratégicos, como la Queensland Resources Common User Facility, destinada a impulsar a Queensland como potencia mundial del vanadio, o el diseño FEED para el proyecto geotérmico de Lithium de France en el Valle del Rin. Thiess también ha ampliado su actividad en la mina de oro Karlawinda en Australia y en la mina Stobie de níquel y cobre en Canadá.

Proyecto Lionheart

El Proyecto Lionheart, ubicado en el valle del Alto Rin, será capaz de producir 24.000 toneladas anuales de hidróxido de litio monohidratado apto para baterías a partir de salmuera geotérmica, mientras genera simultáneamente calor y energía renovables. Su importancia para la autonomía estratégica europea ha sido reconocida por la Comisión Europea, que lo ha calificado como Proyecto Estratégico dentro de la Ley de Materias Primas Críticas.

El proyecto dispone ya de 204 millones de euros en subvenciones públicas y una financiación global de 2.193 millones de euros, incluido un préstamo de 250 millones del Banco Europeo de Inversiones. La infraestructura gestionada por Sedgman y HOCHTIEF permitirá producir el litio necesario para alrededor de 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año, sin recurrir a combustibles fósiles en ninguna fase del proceso.

El avance del Proyecto Lionheart refuerza la posición de ACS en el sector de los minerales críticos y consolida su objetivo de convertirse en un actor global en toda la cadena de valor, desde la inversión y la ingeniería hasta la construcción y operación de infraestructuras. La compañía destaca su capacidad para integrar nuevas tecnologías, su experiencia en gestión disciplinada del riesgo y su apuesta por prácticas sostenibles como la rehabilitación de minas, la digitalización de operaciones o el reprocesamiento de estériles.

Juan Santamaría, CEO de ACS, subrayó que el proyecto "se ajusta plenamente al compromiso del Grupo con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en infraestructuras energéticas", y destacó que el acuerdo posiciona a ACS como socio preferente para gobiernos e industrias que buscan acelerar su transición energética.