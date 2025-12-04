Los Premios Iberdrola Supera hacen realidad seis nuevos proyectos que unen deporte y mujer

Iberdrola ha celebrado la sexta edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación en Madrid. Con estos galardones la compañía reconoce e impulsa los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España.

El presidente de la compañía, Ignacio Galán, ha hecho entrega de las distinciones, en seis categorías. Al evento, presentado por las periodistas Noemí de Miguel y Mónica Martínez, han asistido más de 20 Embajadoras Iberdrola, referentes del deporte femenino como Alexia Putellas, María Pérez, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Teresa Perales, Inés Bergua, Irene Paredes, Elena Congost, Paula Leitón, Laura Delgado y Susana Rodríguez. También han participado en el acto distintas figuras de la alta competición y de la comunicación, como Ona Carbonell, Paloma del Río o Manu Carreño, miembros del jurado de honor de los galardones.

Imagen del acto celebrado por Iberdrola

El presidente de Iberdrola ha valorado el empuje del deporte femenino en España en los últimos años que a su juicio es, además de talento, alma y corazón. "Las deportistas sois el norte en el que se miran todas las mujeres", ha dicho en su emocionada alocución.

Asimismo, un grupo de deportistas de élite del deporte español de diferentes disciplinas le han entregado una placa en señal de gratitud por la contribución de la compañía al deporte.

Los seis proyectos ganadores

En esta edición, los Premios Iberdrola Supera han recibido 1.300 candidaturas. Desde la primera convocatoria en 2020, la compañía ha sumado más de 5.300. Cada categoría cuenta con una dotación de 50.000 euros, lo que supone un total de 300.000 euros, para impulsar y ampliar los objetivos de las iniciativas premiadas.

Los proyectos galardonados este año son:

Supera Base: el Club Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta (Comunidad Valenciana) por unir familias, entrenadoras y 70 alumnas en torno a esta disciplina. Tras perder sus instalaciones por la DANA, ahora podrá acondicionar una nave para mantener su labor social y formativa.

(Comunidad Valenciana) por unir familias, entrenadoras y 70 alumnas en torno a esta disciplina. Tras perder sus instalaciones por la DANA, ahora podrá acondicionar una nave para mantener su labor social y formativa. Supera Competición : Dream Team Kukullaga (Bizkaia, País Vasco) por impulsar el balonmano playa femenino. Esta sección del club Balonmano Kukullaga promueve la incorporación de sus atletas al deporte de alto nivel. Una de ellas ya es campeona mundial juvenil.

: (Bizkaia, País Vasco) por impulsar el balonmano playa femenino. Esta sección del club Balonmano Kukullaga promueve la incorporación de sus atletas al deporte de alto nivel. Una de ellas ya es campeona mundial juvenil. Supera Inclusión : el Club Deportivo Elemental Calipso (Madrid y Castilla-La Mancha) por acercar la natación artística a personas con discapacidad auditiva. Busca promover la formación en lengua de signos, organizar eventos inclusivos y ayudar a otros clubes y federaciones.

: el (Madrid y Castilla-La Mancha) por acercar la natación artística a personas con discapacidad auditiva. Busca promover la formación en lengua de signos, organizar eventos inclusivos y ayudar a otros clubes y federaciones. Supera Social : el CEIP Lope de Vega (León, Castilla y León) por transformar los patios escolares con la práctica del colpbol. Este deporte cooperativo fomenta la igualdad y la convivencia entre niñas, muchas de etnia gitana o inmigrantes, y reduce conflictos.

: el (León, Castilla y León) por transformar los patios escolares con la práctica del colpbol. Este deporte cooperativo fomenta la igualdad y la convivencia entre niñas, muchas de etnia gitana o inmigrantes, y reduce conflictos. Supera Difusión : la Universidad de Zaragoza , a través de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista , ha sido destacada por un proyecto nacional para concienciar sobre la importancia de velar por la salud mental en el ámbito competitivo. La iniciativa integra análisis, formación y campañas para convertir a atletas en referentes del autocuidado emocional.

: la , a través de la , ha sido destacada por un proyecto nacional para concienciar sobre la importancia de velar por la salud mental en el ámbito competitivo. La iniciativa integra análisis, formación y campañas para convertir a atletas en referentes del autocuidado emocional. Supera Impulso Rural: el Club de Mar Castropol (Asturias) por impulsar la trainera femenina y fomentar el remo tradicional entre mujeres. Busca participar en otras ligas nacionales como única embarcación del Principado para dar visibilidad a esta disciplina en un entorno tradicionalmente masculino.

La deliberación ha corrido a cargo de un jurado de honor compuesto por figuras del deporte y la comunicación como Vicente del Bosque, Sandra Sánchez, Iker Casillas, Lydia Valentín, Sonsoles Ónega y Susanna Griso, además de algunas de las Embajadoras Iberdrola.

Iberdrola, pionera en la apuesta por el deporte

Iberdrola es un referente en el impulso del deporte femenino en España, un ámbito en el que abrió camino hace una década ya. Actualmente respalda 35 federaciones nacionales, da nombre a más de 100 competiciones y apoya a más de 160, lo que beneficia a más de 800.000 deportistas federadas. Además, a través del programa Embajadoras Iberdrola reúne a 35 competidoras de élite para promover el reconocimiento social de la mujer en las diferentes disciplinas deportivas.