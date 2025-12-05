Fetico alcanza un 80% de la representación sindical en las elecciones de Leroy Merlin en España

La Confederación Sindical Independiente Fetico se ha impuesto en las elecciones sindicales de Leroy Merlin, revalidando su posición como la principal fuerza en la multinacional de origen francés, tras conseguir 213 delegados de los 266 en disputa.

Con este resultado, Fetico concentra un 80,10% de la representación, avanzando en 17 representantes en comparación con los obtenidos en los anteriores comicios de 2024.

El respaldo mayoritario que las personas trabajadoras han dado a Fetico se produce en el marco de unas elecciones de 2025 que han involucrado a un censo de aproximadamente 4.500 personas trabajadoras en 36 tiendas. Leroy Merlin cuenta con una plantilla total de 18.000 personas y opera en 137 centros de trabajo a nivel nacional.

Para la vicesecretaria general de Fetico, Charo Torres, el resultado de estas elecciones "expresa la confianza de las personas trabajadoras en un modelo sindical centrado en el diálogo, la negociación y la mejora continua de las condiciones laborales. Nuestro compromiso es seguir trabajando con rigor y cercanía para que esta confianza se traduzca en avances reales en materia de empleo, conciliación y organización del tiempo de trabajo".

El sindicato indicó que el resultado de estas elecciones ratifica el reconocimiento de los trabajadores de Leroy Merlin a las iniciativas que abandera el sindicato y que han supuesto mejoras económicas y sociales para toda la plantilla. Recientemente, Fetico ha logrado acordar un nuevo paquete de conciliación que recoge hasta 12 días adicionales libres al año, nuevas licencias, jubilación parcial y horarios más convenientes para todos los trabajadores.

Asimismo, el sindicato señaló que ha sido fundamental para conseguir avances laborales en el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, en el que se incluye la multinacional francesa y en el que Fetico ostenta una posición mayoritaria dentro de la plataforma, que incluye a grandes empresas como Ikea y Apple, entre otras. Además, Fetico ha sido clave en la firma de los Planes de Igualdad y el Plan LGTBI en Leroy Merlin, que incorporan más de 100 medidas para proteger a la plantilla.

"El modelo de Fetico, centrado en el diálogo y la concertación, es la clave de su sólido crecimiento, que ya alcanza los 87.911 afiliados y 8.885 delegados en 650 empresas, consolidando al sindicato como una de las principales fuerzas del país", apuntó.