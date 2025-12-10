JPMorgan y Barclays prevén que el baile de las fusiones en las telcos europeas comenzará en 2026

JPMorgan y Barclays anticipan que 2026 será el año en el que, de una vez por todas, arrancarán las fusiones en el sector telco europeo. Los dos bancos destacan que los movimientos podrían comenzar en Francia y que España también tendrá un papel protagonista.

En su informe ‘Perspectivas para 2026: el (tanto tiempo esperado) año de la consolidación del sector’, JPMorgan prevé hasta cinco grandes operaciones de concentración en los 24 próximos meses, con Francia, Alemania, España e Italia como epicentros principales. Según la entidad, Telefónica podría desempeñar un papel protagonista en al menos dos de ellos, Alemania y España.

El informe considera que el mercado francés es el que más presión acumula. Con precios muy bajos y operadores debilitados, la situación ha llevado a que los principales actores estudien una integración que reduzca la competencia y permita estabilizar el negocio. Las conversaciones entre los grandes grupos ya han comenzado y todo apunta a que Francia será el primer país en dar el paso, según JPMorgan.

Fusiones y adquisiciones

En Alemania, el banco señala que la atención se centra en la relación entre Telefónica y 1&1. La posibilidad de una fusión o adquisición gana fuerza en un contexto donde la competencia intensa ha erosionado los márgenes. Un acuerdo entre ambos podría redefinir el panorama y dar lugar a un mercado más racional, subraya la entidad.

En España, JPMorgan recoge que las especulaciones también giran en torno a Telefónica, que podría protagonizar operaciones con otros actores relevantes del mercado. La consolidación permitiría frenar la guerra comercial que ha marcado los últimos años y mejorar la rentabilidad en un entorno cada vez más exigente.

Italia también figura en la lista de candidatos de JPMorgan. Tras intentos fallidos de integración entre algunos operadores, las negociaciones se han reactivado con nuevos protagonistas. Tal como reconoce el informe, el objetivo de cualquier operación estaría claro: reducir la presión sobre los precios y garantizar la viabilidad de las inversiones en fibra y 5G.

En cuanto a Barclays, señala en un informe publicado esta semana que "2026 debería ser el año de las tan esperadas fusiones y adquisiciones, con el mercado francés como impulsor del proceso y las conversaciones en curso que, según se informa, están teniendo lugar en Italia, pero también en Alemania. Suecia y España son otros dos mercados en los que podríamos ver avances en 2026". Y añade: "En nuestra opinión, la solución para abordar la baja rentabilidad del sector es la consolidación del mercado. Esto crearía empresas más fuertes y rentables, protegería la capacidad de invertir en tecnologías futuras y abordaría la voluntad política de una Europa más soberana".