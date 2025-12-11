Juango Ospina llega a la Costa del Sol: "Empecé a ser abogado penalista en Marbella, es un sueño hecho realidad"

"Empecé el derecho penal en el año 2012, aquí, en Marbella, desde entonces siempre había soñado con volver", refiere el abogado penalista Juango Ospina a las preguntas de este diario.

Juango, como se conoce a Juan Gonzalo Ospina, es un abogado penalista que no deja a nadie indiferente. Saltó a la fama por ser el abogado del asesinado cirujano colombiano Edwin Arrieta, ejerciendo una defensa sólida y humana pese a su juventud, y obteniendo que se reconociera en Tailandia el asesinato con premeditación que cometió Daniel Sancho. Su sonrisa y buenas maneras le llevaron a la televisión siendo hoy una de las caras más sonadas del programa de Ana Rosa.

Pregunta. ¿Por qué Marbella?

Respuesta. La Costa del Sol, por suerte o desgracia para un abogado penalista se ha convertido en la ciudad en la que hay que estar. Buen clima, buenos colegios, buenos restaurantes y discreción han llevado a que numerosos empresarios, o personas de dudosa procedencia se asienten en el sur de España y con ello, que sus problemas busquen soluciones. Muchos de estos clientes no quieren salir de su hogar, por ello hemos decidido venir nosotros para convertirnos en su despacho de abogados de referencia.

P. ¿Y por qué Ospina Abogados y no otro despacho?

R. No hemos venido a quitar el trabajo a nadie, porque muchos de estos clientes ya nos buscaban en la oficina de Madrid. Sin embargo, vamos a ofrecerles ahora la calidad jurídica de Madrid siendo un puente entre la capital y la Costa del Sol, que muchas veces hace falta.

P. ¿Y la Audiencia Nacional?

R. La Audiencia Nacional es muy especial. Sus seis jueces instructores son muy diferentes entre sí, pero muy serios y rigurosos todos ellos. Esto hay que entenderlo. La fiscalía es muy especial, con áreas como anticorrupción, antidroga, o la propia fiscalía de la Audiencia Nacional. Creo que la experiencia que acumulamos, de mis más de 14 años de ejercicio profesional y los 20 años de mi socio Juan Antonio Jabaloy, hace que nuestro despacho sea una apuesta segura.

P. ¿Merece la pena incorporar un ex fiscal de la Audiencia Nacional en la plantilla de un despacho penalista?

R. Siempre merece la pena fichar a los mejores abogados penalistas. Jabaloy es uno de los mejores en penal económico, y eso es visible en macroprocesos o extradiciones. Esa calidad técnica para llevar acusaciones es un valor del que aprendemos sus compañeros y se "aprovechan" nuestros clientes.

P. ¿Y qué casos buscan en la Costa del Sol?

R. Por supuesto, casos de penal económico. Empresarios que compran una sociedad y tienen problemas de inversión que acaban en denuncias por estafas, apropiación indebida, o delitos societarios; extranjeros que repartían fondos y son acusados de blanqueo de capitales; delitos fiscales complejos; problemas con las cuotas tributarias del impuesto sobre la renta de personas físicas; o delitos cometidos por la sociedad mediante facturas aparentemente falsas.

La oficina de Marbella no nace de un capricho, sino de la necesidad de asumir la realidad. Tenemos ya un volumen de negocio de casi el 20% del despacho de clientes locales que nos obligan a venir aquí para atenderles, y queremos dar un paso en ofrecerles un servicio de más calidad.

P. ¿Ya han litigado en Marbella o Málaga?

R. Mucho. Andalucía tiene una gran judicatura, valientes y que no se dejan ningunear; por eso me gustan. Hemos conseguido absoluciones en temas de agresiones sexuales, delitos contra la salud pública, robos u organización criminal. Es verdad que cada vez afinamos más en la selección de los clientes, y esto nos permite seguir creciendo con mayor tranquilidad. Me refiero a clientes que confían y agradecen nuestros servicios y nosotros queremos ser sus abogados.

P. ¿Qué espera de Marbella?

R. Crecer. Hemos llegado para quedarnos. Marbella es una magnífica ciudad, o la quieres o la detestas, un poco como nuestro despacho, con personalidad propia. Queremos construir un lugar de referencia para solucionar los problemas que la gente puede tener en cuanto a derecho penal se refiere. Nada más.

P. ¿Dónde se ven en cinco años?

R. Ojalá con un despacho más sólido. Con varios abogados en el despacho de Marbella y con algunos casos de éxito que nos avalen como una apuesta segura.