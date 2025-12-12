La CNMC pide revisar las restricciones a la promoción de productos relacionados con el tabaco y sus dispositivos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado su informe sobre el anteproyecto que modifica la Ley 28/2005, en el que plantea varias observaciones sobre las nuevas restricciones previstas para productos de tabaco y dispositivos relacionados.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizó el anteproyecto de ley remitido por el Ministerio de Sanidad para actualizar la normativa sobre consumo, venta, publicidad y patrocinio del tabaco y los productos relacionados. El texto incorpora medidas dirigidas a responder a la aparición de nuevos dispositivos con nicotina y a frenar su uso entre menores.

Cambios introducidos por el anteproyecto

El documento plantea prohibir el consumo de tabaco y productos relacionados a menores de edad, ampliando la restricción que hasta ahora afectaba únicamente a la venta. También se extienden las limitaciones de uso en espacios públicos, incorporando una lista más amplia de lugares al aire libre donde no se podrá fumar o vapear.

Entre las novedades figura la prohibición de venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, así como la extensión del régimen de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco a otros productos relacionados. Este último punto incluye comunicaciones comerciales tanto directas como indirectas en medios digitales, equipamientos urbanos y espacios de ocio.

La CNMC recuerda que estas medidas coinciden en parte con restricciones ya aplicadas al tabaco tradicional, pero su extensión a productos relacionados supone un cambio relevante para distintos operadores del sector.

Observaciones sobre el impacto regulatorio

El organismo señala que algunas de las medidas contenidas en el anteproyecto no figuran en la regulación europea actualmente en revisión. Por ello, recomienda valorar una coordinación entre ambas normas con el fin de reducir costes de ajuste para los operadores y evitar duplicidades.

Una de las observaciones principales se refiere a los cigarrillos electrónicos de un solo uso. La CNMC propone estudiar si existen alternativas menos restrictivas que permitan alcanzar los objetivos sanitarios y medioambientales sin necesidad de prohibir toda la categoría del producto. Según el informe, esa evaluación no impediría que el resultado final concluyera que la prohibición es necesaria, pero considera útil analizar previamente otras opciones regulatorias.

El organismo también pide revisar el régimen previsto para publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados y dispositivos. A su juicio, es necesario garantizar la neutralidad competitiva entre estancos y otros establecimientos, evitando que la aplicación automática del régimen del tabaco genere distorsiones.

Neutralidad competitiva y principios de buena regulación

En su informe, la CNMC insiste en que cualquier restricción que afecte a la capacidad de promoción de estos productos debe aplicarse conforme a los principios de buena regulación. Por ello, desaconseja una equiparación automática con el tabaco tradicional, especialmente en aspectos que afecten al valor o precio de los bienes y servicios vinculados a las promociones.

El organismo recuerda además su función consultiva, recogida en la Ley 3/2013, que le permite emitir informes a petición de instituciones públicas y organizaciones profesionales, así como actuar de oficio en materias relacionadas con la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.

Evaluación de la CNMC

En conjunto, la CNMC considera que la actualización de la normativa responde a los nuevos patrones de consumo y a la aparición de dispositivos con nicotina no previstos en la regulación original. No obstante, pide orientar las medidas de restricción a partir de análisis individualizados, especialmente en lo relativo a la equiparación entre productos del tabaco y productos relacionados, con el fin de evitar efectos no deseados en el mercado.