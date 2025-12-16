Experience Group prevé facturar 78 millones de euros en 2026 con firmas como New Era, Columbia, Vans y Clarks

Experience Group, plataforma independiente especializada en la operación y desarrollo de marcas premium, inicia una nueva etapa marcada por un ambicioso plan estratégico orientado a la expansión internacional, la modernización operativa y la consolidación de su modelo de negocio en Europa.

Tras reorganizar su portafolio de marcas y finalizar su colaboración con New Balance –con la que aún mantiene un litigio en los juzgados de lo civil– la compañía activa un nuevo ciclo de crecimiento, reforzado por la entrada de Inveready, que ha invertido 5 millones de euros a través de un vehículo de venture debt.

Esta operación supone un respaldo directo al modelo de negocio del grupo y permitirá acelerar los ejes prioritarios de su hoja de ruta: expansión comercial, eficiencia operativa y transformación tecnológica.

Entre los objetivos y el plan de expansión de la compañía, Experience Group prevé cerrar 2025, según publica el portal modaes.com, con un 60% más de facturación, con más de 60 puntos de venta activos, incluyendo 37 nuevas aperturas, y una plantilla de 450 empleados entre equipos corporativos, retail y operativos. De cara a 2026, el grupo fundado por Nacho Puig y Juan Manuel Alvarez prevé superar los 78 millones de facturación impulsado por el desarrollo retail, la ampliación multimarcas y el refuerzo tecnológico que permitirá escalar el modelo con mayor eficiencia.

Esta previsión de crecimiento se sustenta en contratos de exclusividad con marcas líderes del sector; integración omnicanal entre retail, wholesale y digital; sinergias operativas entre las marcas gestionadas; y un plan de expansión internacional que contempla su entrada en Francia, Italia y otros mercados europeos.

Una parte significativa de la inversión que realizará la compañía se destinará a la modernización tecnológica, incluyendo la mejora de sistemas internos, la ampliación de plataformas logísticas y la integración de soluciones avanzadas para maximizar la eficiencia operativa del grupo.

Experience Group se ha consolidado como uno de los operadores independientes más sólidos del sur de Europa. Su modelo combina estructuras corporativas eficientes con equipos expertos en retail y distribución, lo que permite ofrecer a las marcas internacionales un enfoque ágil, flexible y orientado a resultados sostenibles.

Crecimiento en la Península Ibérica

La compañía se ha posicionado como socio estratégico para marcas globales que buscan crecimiento en la Península Ibérica mediante acuerdos de exclusividad, gestión directa y construcción de marca en el punto de venta.

Entre las marcas líderes que han confiado su desarrollo a Experience Group están New Era, marca referente en lifestyle y proveedor oficial de la MLB, NBA y NFL, que ha seguido ampliando su despliegue retail en España y Portugal de la mano del grupo, sumando más de 30 aperturas en un año y con previsión de superar las 40 tiendas a comienzos de 2026.

Por su parte, Columbia Sportswear ha confiado a Experience Group la operación de su red retail en la Península Ibérica para los próximos cinco años, reforzando su presencia en ubicaciones estratégicas. Además, cuenta también con firmas como Vans o Clarks.