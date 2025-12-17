Juan Azcue, nuevo director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica

El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado hoy, a propuesta de su presidente ejecutivo, Marc Murtra, el nombramiento de Juan Azcue como Chief Financial & Corporate Development Officer (Director de Finanzas y Desarrollo Corporativo) y de Ernesto Gardelliano como Chief Strategy & Control Officer (Director de Estrategia y Control) y miembro del Comité Ejecutivo.

La unificación de la función financiera y el desarrollo corporativo bajo la responsabilidad de Juan Azcue permitirá afrontar los próximos desafíos con una visión más global y cohesionada. Azcue cuenta con gran experiencia en operaciones de M&A desde hace más de 20 años y es miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica desde enero de 2025. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en la oficina de Madrid de KPMG en 1999, primero en el área de auditoría y posteriormente en el equipo de Corporate Finance. En 2004 ingresó en el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Telefónica, donde participó en la ejecución de transacciones históricas como la compra de O2, la privatización de Cesky Telecom o la adquisición del 50% de VIVO. En 2019 asumió la dirección de dicha área, y desde entonces lideró la ejecución de transacciones estratégicas como la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta del negocio de torres de Telxius.

Las funciones que asumirá Ernesto Gardelliano suponen también un paso más en la simplificación operativa, uniendo en una misma responsabilidad la planificación estratégica y el seguimiento operativo. Gardelliano cuenta con una sólida trayectoria internacional de casi 30 años en diferentes unidades y países del Grupo. Fue nombrado director de Control y Planificación de Telefónica, S.A. en julio de 2017. También es miembro del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland Holding AG desde octubre de 2020. Antes de incorporarse a Telefónica, S.A., fue director financiero de Telefónica Latinoamérica en São Paulo. Hasta diciembre de 2012 fue director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Telefónica Digital en Londres. Gardelliano es Contador Público, graduado por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral.

Laura Abasolo dejará Telefónica a finales de año. Telefónica agradece su compromiso y contribución durante su dilatada trayectoria en el Grupo y le desea mucho éxito en sus nuevos retos profesionales.

Con el objetivo de seguir avanzando en la implementación del nuevo modelo operativo, se refuerzan las funciones del consejero delegado, integrando las funciones de Compras y Cadena de Suministro y la de Alianzas y Devices, como motores de transformación y eficiencia.

Con estos cambios, Telefónica refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, evolucionando su modelo operativo para asegurar el éxito del plan estratégico ‘Transform & Grow’ presentado en noviembre. Esta transformación responde a la necesidad de anticiparse a los retos del sector y consolidar el liderazgo global de la compañía.