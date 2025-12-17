Telefónica rebaja el ERE a 4.554 salidas, un 25% que al inicio

Telefónica ha trasladado a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a siete filiales del grupo, con una reducción mínima de 4.554 salidas, lo que equivale a un 26% de la plantilla total afectada. La cifra supone un recorte del 25% respecto a las 6.088 salidas planteadas al inicio de las negociaciones y rebaja en nueve puntos porcentuales la afectación prevista inicialmente, que era del 35%, según la información facilitada a los representantes de los trabajadores.

La compañía ha presentado este miércoles su propuesta definitiva para las tres principales sociedades incluidas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, que concentran la mayor parte del ajuste previsto.

Afectación en las filiales del CEV

En el caso de las empresas amparadas por el CEV, la propuesta concreta una afectación de 3.765 bajas, distribuidas entre 2.925 empleados en Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones.

Estas cifras suponen que el ERE alcanzaría a casi el 33% de la plantilla de Telefónica de España, formada por 8.892 empleados; al 20% de Telefónica Móviles, también con 8.892 trabajadores, y a casi el 11% de Telefónica Soluciones, que cuenta con 1.118 efectivos.

La propuesta inicial de la compañía contemplaba 5.040 salidas en estas tres sociedades. Sin embargo, la oferta final establece una horquilla de entre 3.765 y 5.040 bajas, en función del volumen de adhesiones voluntarias que se registren durante el proceso.

Voluntariedad y salidas forzosas

Según ha explicado la empresa a los sindicatos, si se alcanzan 3.765 adhesiones voluntarias, no se producirían salidas adicionales. En cambio, aunque se superase esa cifra, el número máximo de bajas se mantendría en 5.040, incluso en escenarios con más de 5.000 solicitudes voluntarias.

Por el contrario, si el número de adhesiones fuese inferior, se activarían salidas forzosas hasta alcanzar el umbral mínimo fijado. Así, por ejemplo, con 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 despidos forzosos para completar las 3.765 salidas previstas como mínimo en estas filiales.

Reducción en otras sociedades del grupo

Además de las empresas del CEV, Telefónica presentó el martes su oferta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.. En este bloque, el volumen de salidas se ha reducido en un 20% respecto a la propuesta inicial, hasta un total de 599 bajas, frente a las 751 planteadas al comienzo del proceso.

La afectación se reparte en 112 empleados en Telefónica Global Solutions, lo que supone alrededor del 18% de su plantilla de 638 trabajadores; 186 salidas en Telefónica Innovación Digital, casi el 19% de un total de 993 empleados, y 301 bajas en Telefónica S.A., que representan casi el 26% de sus 1.160 efectivos.

Situación de Movistar+

A estas cifras se añaden las 190 salidas propuestas en Movistar+, lo que equivale a un 22% de la plantilla, integrada por 860 trabajadores. Al inicio de las negociaciones, la afectación prevista para esta filial era de 297 empleados, casi el 35% del total.

En el caso de Movistar+, todavía queda pendiente una reunión de negociación, por lo que la cifra podría modificarse, aunque no es lo previsible, según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press.

Un ajuste menor al previsto inicialmente

En conjunto, las 4.554 salidas mínimas previstas en el ERE suponen que Telefónica reducirá al menos un 26% la plantilla de las siete filiales afectadas, que suman actualmente 17.248 empleados.

Este porcentaje contrasta con el 35% de reducción que se planteó al inicio del proceso negociador, lo que refleja una disminución significativa de la afectación tras las conversaciones con los representantes de los trabajadores.