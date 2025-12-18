CaixaBank cambia su Comité de Dirección y nombra a Jordi Mondéjar como director de Negocio

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado este mismo jueves la remodelación de su Comité de Dirección, nombrando a Jordi Mondéjar, actual director de Riesgos, como nuevo director de Negocio en sustitución de Jaume Masana, según el siguiente comunicado emitido por el banco.

Por su parte, Jaume Masana pasará a desempeñar el cargo de director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo. Mariona Vicens mantendrá la dirección de Transformación Digital, Advanced Analytics y, además, asumirá la responsabilidad de Caixabank Payments & Consumer (CPC) e imagin.

La actual dirección de Riesgos se dividirá en dos áreas: una dirección de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito, que estará liderada por Manuel Galarza, y la dirección de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, a cargo de Natividad Capella, que se incorporará al comité de dirección. El área de Sostenibilidad, que pasará a depender de la dirección de Negocio, integrará también Acción Social.

Jaume Masana será nuevo director general de SegurCaixa

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad bancaria: "Para facilitar una transición estructurada, Javier Murillo permanecerá como director general de SegurCaixa Adeslas, apoyado por Jaume Masana como director general adjunto, hasta su relevo, que se prevé que tenga lugar en el segundo trimestre de 2026."

Jordi Nicolau y Anna Canela continuarán como consejeros delegados de, respectivamente, CaixaBank Payments & Consumer e imagin. La dirección de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, cuyo responsable es Matthias Bulach, integrará también el área de Public Affairs. Los anteriores cambios en el Comité de Dirección están sujetos a verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

Gonzalo Gortázar seguirá presidiendo el Comité de Dirección

Según CaixaBank: "Estos cambios permiten evolucionar hacia un ecosistema digital, promoviendo la innovación y la disrupción tecnológica como motor de transformación en el sector financiero." Por último, el nuevo Comité de Dirección de CaixaBank seguirá presidido por Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, y quedará compuesto por los siguientes directivos:

Iñaki Badiola (director de CIB & International Banking), Luis Javier Blas (director de Medios), Matthias Bulach (director de Contabilidad, Control de Gestión y Capital), Natividad Capella (directora de Gestión de Riesgos y Cumplimiento), Manuel Galarza (director de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito), David López (director de Personas), Mª Luisa Martínez (directora de Comunicación y Relaciones Institucionales), Jordi Mondéjar (director de Negocio), Javier Plano (director Financiero), Marisa Retamosa (directora de Auditoría Interna), Javier Valle (director de Seguros), Mariona Vicens (directora de Transformación Digital y Advanced Analytics) y Óscar Calderón (secretario general y del Consejo).