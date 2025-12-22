Caldea cierra 2025 doblando el resultado del año anterior

Caldea prevé cerrar un 2025 extraordinario con un resultado neto positivo próximo a los 3,4 millones de euros, una cifra que más que dobla la del ejercicio anterior, y un Ebitda de cerca de 7 millones de euros. El centro de ocio termal de Andorra estima que cerrará el año habiendo recibido 425.000 clientes, cerca de un 8% más que en 2024, y lograr una facturación de 25,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 14%. Estas cifras consolidan la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos ejercicios y sitúan Caldea en un momento de máxima solidez.

Las principales palancas de este crecimiento han sido el aumento de la facturación derivado de una mayor venta de entradas del spa, la mejora del tique medio y una buena evolución de los negocios complementarios. En este ámbito destaca especialmente la restauración, que crece cerca de un 18% respecto a 2024, y el club deportivo orientado a residentes del país, que ya representa el 17,5% de los ingresos de la compañía. A todo esto, se suma un control riguroso del gasto, que ha contribuido decisivamente a la mejora de los resultados.

Actualmente, Caldea se encuentra inmersa en un plan estratégico de transformación del modelo de negocio que incluye el reposicionamiento de la marca, una profunda digitalización, la modernización del edificio y la construcción de un hotel en la torre, con apertura prevista a finales del 2026. El plan de inversiones se está ejecutando sin desviaciones. Los resultados logrados este 2025 confirman la robustez del proyecto y permiten a Caldea afrontar el futuro con confianza y optimismo.