España es el primer país en constituir una oficina de representación en el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan

El empresario español, Antonio Miguel Carmona, firmó el pasado 20 de diciembre un acuerdo con el Gobierno de Hainan para montar una oficina de representación en la Isla de Hainan, ya en funcionamiento y primera del mundo, y canalizar las inversiones mundiales hacia la provincia destinada a ser el nuevo Hong Kong de Asia.

No en vano su presencia con las autoridades chinas fue recogida por todos los noticieros de la República. Esta oficina hará que los empresarios españoles puedan introducir sus productos en China a través de esta oficina, sin arancel alguno, sin largas autorizaciones burocráticas, casi sin pagar impuestos. Y es que sorprendentemente China ha inaugurado el primer puerto libre en su historia, un área de libre comercio sin precedentes.

El pasado 18 de diciembre quedó inaugurado el nuevo Puerto de Libre Comercio de Hainan. Dos caras protagonistas: el empresario español, Antonio Miguel Carmona, y el empresario catalán, expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspart. Pero Carmona había estado negociando desde antes. Un duro equipo negociador que estuvo conformado por el conocido jurista Antonio Álvarez-Ossorio y el reputado financiero Ángel Fernández-Pola.

La oficina de representación de Carmona es el primer enlace con España y toda Latinoamérica. Las empresas españolas y latinoamericanas tendrán la posibilidad de introducir sus productos en China, sin aranceles, sin barreras no arancelarias, sin apenas requisitos y prácticamente sin impuestos. "El primer día de trabajo ya tenemos diez empresas que estamos introduciendo en Hainan. No nos ha dado tiempo ni de hacer la página web que comenzará a estar operativa a partir del siete de enero", señaló uno de los colaboradores de Carmona.

El impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de la renta de las sociedades jurídicas es ya en Hainan tan sólo del 15%. Pero lo más llamativo es que desaparecen los aranceles y las tediosas esperas de años que tanto desmotivaban a los empresarios españoles. "Es una oportunidad histórica y hemos sabido competir". Liu Xiaoming, Gobernador de Hainan: "La nueva oficina será la puerta de entrada de las empresas que quieran llegar a China a través de Hainan".

El Gobernador de Hainan, destacó la importancia que para la República suscita la estructura propuesta por Carmona, quien ya abrió una oficina en Shenzhen, la capital tecnológica de Asia, semanas antes. No en vano la oficina está coparticipada tanto por las autoridades chinas como por la organización de Antonio Miguel Carmona.

Efectivamente, tras días de negociaciones entre juristas y funcionarios, se logró la firma y la oficina será coparticipada tanto por el Gobierno de la provincia de Hainan como por la Asociación de Amistad China-España que preside el empresario español.

Hainan significa "sur del mar". Situada al sur del Estrecho de Qiongzhou, cuenta con 34.000 kilómetros cuadrados y 12 millones de habitantes. Muy enfocada hacia el turismo, Deng Xiaoping la declaró Zona Económica Especial, pero es ahora cuando el empuje de Xi Jinping y el Gobernador Liu Xiaoming, se acaba de convertir en un paraíso para inversores, exportadores e importadores.

Los empresarios españoles podrán introducir en Hainan, territorio chino, sus productos y servicios, con menos requisitos, sin aranceles y con absoluta exención de la mayor parte de los impuestos con una reducción sustancial de los mismos.

Antonio Miguel Carmona es consejero y presidente ejecutivo de varias compañías, es profesor de la Universidad de Beijing UIBE y uno de los pocos empresarios reconocido por el Gobierno de la República Popular. Fue directivo de varias empresas internacionales, fue también vicepresidente de Iberdrola donde reformó con éxito el área corporativa de la multinacional vasca, así como parlamentario y en su día candidato a alcalde de Madrid.