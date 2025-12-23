Stoneweg adquiere la Torre Skyline en Madrid y refuerza su apuesta por el 'living' de alta calidad

Stoneweg, firma de inversión inmobiliaria, ha cerrado la compra de una de las Torres Skyline, ubicada en Madrid, a Bext Space Holding, la joint venture participada por Stoneweg y M&G Investments. La torre, objeto de la operación, está compuesta por 300 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y forma parte del proyecto residencial Skyline, un desarrollo emblemático que se ha consolidado como referencia arquitectónica en el norte de Madrid.

Con esta compra Stoneweg señaló que refuerza su presencia directa en un activo icónico, consolidado y de alta calidad, avanzando en su estrategia de desarrollo y gestión de producto living en ubicaciones urbanas estratégicas. Por su parte, Bext Space Holding, continúa avanzando en su programa de desinversión en 2025, tras la venta el pasado mayo de Bext Vallecas a GMP y, más recientemente, la venta de Bext Valdebebas a BGO. Esta última operación ha supuesto la entrada de BGO en el segmento de Flex Living en España, con Madrid como primer mercado de inversión.

Skyline es un proyecto residencial singular situado en el Paseo de la Dirección, en el barrio de Tetuán, un área en pleno proceso de transformación y regeneración urbana. El conjunto está formado por dos torres de cerca de 100 metros de altura, desarrolladas con gran éxito y una marcada identidad urbana. La segunda torre del complejo se encuentra vendida al completo, lo que refleja la solidez, el atractivo y el éxito comercial del proyecto.

El desarrollo del proyecto Skyline ha sido gestionado por Stoneweg desde su fase de concepción, con un trabajo continuado en el ámbito desde 2018. A lo largo de estos años, la compañía ha impulsado la transformación del entorno, consolidando Skyline como un referente arquitectónico y residencial en Madrid.

La torre adquirida ofrece a sus residentes una amplia gama de amenities, pensadas para un estilo de vida urbano, cómodo y conectado, entre las que destacan: piscina comunitaria y zonas ajardinadas; piscina panorámica en el rooftop con solárium y zona lounge; rooftop con vistas abiertas sobre la ciudad; gimnasio, zona de coworking y sauna; y servicio de conserjería 24 horas.

Skyline ha contribuido a revitalizar el distrito de Tetuán, incorporando valor arquitectónico, nuevos servicios y mayor dinamismo económico. El proyecto responde a un modelo urbano más moderno, vertical, sostenible y conectado, y se consolida como una referencia de desarrollo residencial de alta calidad en Madrid.