Telefónica España refuerza su liderazgo tecnológico y de servicio en un año clave de transformación

En un año marcado por los cambios tras el desembarco de Marc Murtra en la presidencia de Telefónica, su filial española ha conseguido destacados avances en atención al cliente, despliegue de infraestructuras y desarrollo tecnológico en un contexto de profunda transformación del mercado.

Entre los hitos más destacados, tal y como indica la compañía, figura la puesta en marcha de ‘Movistar por ti’, concebido como un "modelo pionero de atención al cliente en España" que ha supuesto "un rediseño integral de los procesos para simplificar la experiencia del usuario y mejorar la calidad del servicio". Así, la iniciativa introduce un enfoque basado en la "resolución en la primera llamada, o en un plazo máximo de 24 horas cuando se requieren trámites adicionales, la eliminación de esperas innecesarias y la asignación de un único interlocutor responsable de cada gestión de principio a fin".

Este modelo incorpora, además, avances tecnológicos para "apoyar al agente de forma invisible", sin sustituir la atención humana, y prioriza de manera específica a las personas mayores a través del número gratuito 1004, que identifica automáticamente a los clientes de más edad para de este modo ofrecerles un "acompañamiento reforzado". La iniciativa nació durante la pandemia y Telefónica España ha terminado consolidándola.

Mientras, en el ámbito de las infraestructuras, la compañía ha reforzado en el último año su liderazgo en el despliegue de la red 5G. Se ha alcanzado cobertura en 5.700 municipios y llega a más del 94% de la población española, un aspecto que el máximo responsable de Telefónica España desde el pasado mes de abril, Borja Ochoa, señaló como una de sus "prioridades" durante el encuentro sectorial de 'DigitalEs' a primeros de julio.

El despliegue se apoya en más de 5.000 nodos repartidos por todo el país y en las bandas de 3.500 MHz y 700 MHz, la red con mayor capilaridad tanto en entornos urbanos como rurales y en las principales vías de comunicación. La red de Movistar es ya íntegramente '5G Stand Alone' (5G SA), lo que permite ofrecer mayores velocidades, menor latencia y habilitar funcionalidades avanzadas como el 'network slicing' o el 'edge computing', las cuales son especialmente relevantes para el tejido empresarial.

Defensa

En el ámbito de la defensa y la innovación tecnológica, uno de los considerados estratégicos en la "nueva Telefónica", la compañía ha sido seleccionada por la OTAN para llevar a cabo el primer despliegue operativo de una red privada 5G embarcada en una de las cuatro agrupaciones navales permanentes de la Alianza Atlántica. El proyecto, que ha sido desarrollado junto a un ecosistema de socios españoles y Nokia, ha permitido instalar un nodo 5G a bordo de un buque de estas fuerzas navales, capaz de conectar de forma segura y ultrarrápida a varias unidades, incluidas plataformas no tripuladas aéreas, de superficie y submarinas, mediante "una burbuja táctica 5G".

En paralelo, Telefónica España también ha alcanzado un acuerdo para integrar seis centros y espacios de innovación en 'NATO DIANA', el acelerador de innovación en defensa de la Alianza Atlántica, que entrará en vigor el próximo año. Esta colaboración permitirá validar desarrollos tecnológicos de doble uso -civil y militar- en ámbitos como el 'Internet de las Cosas' (IoT), ciberseguridad y tecnologías cuánticas.

De este modo, España, el más relevante de los cuatro mercados estratégicos de Telefónica, termina así un año marcado por el nuevo plan 'Transform&Grow', que prima la "excelencia operativa, la inversión en redes de nueva generación y una clara orientación al cliente". El presidente de Telefónica España señalaba en un encuentro público reciente que la compañía busca "impulsar una gestión centrada en la transformación del servicio, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y el alineamiento del negocio con las nuevas demandas del mercado y de la sociedad".