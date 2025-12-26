UGL (ACS) construirá para Neoen y Tesla una megabatería de 226 MW en Australia del Sur

UGL, filial australiana del Grupo ACS, ha sido seleccionada por Neoen Australia y Tesla Energy para ejecutar la Goyder Battery, un sistema de almacenamiento energético con baterías de 226 MW de potencia y 866 MWh de capacidad que se construirá en el estado de Australia del Sur, junto al complejo eólico y solar Goyder.

La adjudicación refuerza la posición de ACS en el mercado australiano de almacenamiento energético a gran escala. Se trata del duodécimo proyecto de baterías asumido por UGL y del octavo sistema BESS desarrollado para Neoen con tecnología de Tesla, una colaboración que se ha consolidado en los últimos años dentro del despliegue de infraestructuras vinculadas a la transición energética del país.

La Goyder Battery se integrará en uno de los mayores polos renovables de Australia, un complejo que cuenta con permisos para alcanzar hasta 900 MW de generación renovable y 3.600 MWh de almacenamiento en fases sucesivas, según la planificación de Neoen Australia.

Alcance de los trabajos de UGL

El contrato asigna a UGL un papel que va más allá del suministro e instalación de equipos. La filial de ACS se encargará de la preparación integral del emplazamiento y del desarrollo de la infraestructura eléctrica asociada para la conexión a la red de alta tensión.

Entre los trabajos previstos figura la construcción de una subestación de 275 kV, así como las instalaciones de control, la sala de conmutación, los terraplenes y las cimentaciones necesarias para la integración del sistema de baterías. UGL también prestará soporte en las pruebas y en la puesta en marcha, una fase clave para garantizar el funcionamiento del sistema en un entorno eléctrico con alta penetración de renovables.

El proyecto contempla la instalación de 312 unidades Tesla Megapack 2XL, diseñadas para proporcionar almacenamiento de energía a gran escala y servicios avanzados de red.

La cartera de baterías de Neoen y ACS

La Goyder Battery se enmarca en la estrategia de Neoen Australia para desplegar grandes sistemas de almacenamiento en distintos estados del país. UGL participa actualmente en varios de estos proyectos, entre ellos las plantas de Muchea, en Australia Occidental, y Western Downs, en Queensland.

Según los datos aportados por la compañía, las baterías en construcción para Neoen en Muchea, Western Downs y Goyder suman 695 MW de potencia y 2.991 MWh de capacidad. En el caso de Western Downs, UGL ha sido adjudicataria de la tercera fase del proyecto, que añadirá 305 MW y 1.220 MWh, tras completar las etapas anteriores.

En Muchea, la filial de ACS construirá el primer activo de almacenamiento de larga duración de seis horas de Neoen, mientras que otros proyectos ejecutados, como la Victorian Big Battery o los sistemas de Collie, han consolidado a UGL como uno de los principales actores del mercado australiano de almacenamiento energético.

Un papel clave en el sistema eléctrico del sur de Australia

Australia del Sur es uno de los territorios con mayor penetración de energías renovables del mundo. En este contexto, la Goyder Battery está llamada a desempeñar un papel relevante al permitir desplazar la generación eólica hacia las horas de mayor demanda, aportar servicios de estabilidad al sistema y reducir la dependencia de centrales térmicas para garantizar la seguridad del suministro.

Desde Neoen y ACS se subraya que la expansión de las infraestructuras de almacenamiento resulta imprescindible para que el sistema eléctrico australiano pueda operar durante periodos prolongados con una generación mayoritariamente renovable, apoyado en nuevos nodos de alta tensión y sistemas avanzados de control.