Santander, Indra y Fluidra refuerzan su apuesta por el 'venture capital' en 2025

Las grandes compañías españolas han apostado en 2025 por las 'startups' y el 'venture capital'. De hecho, en los tres primeros trimestres del año, el volumen de inversión en startups españolas ha alcanzado los 2.606 millones de euros, un 15% más que en 2024, según un informe de la Fundación Innovación Bankinter.

Detrás de muchas de estas operaciones están los 'corporate venture capital' (CVC), que han participado en 71 operaciones en los nueve primeros meses del año.

Según el informe 'El Corporate Venture Capital en España' realizado por BackFund, dos de cada tres empresas del país cuentan con una estructura de CVC consolidada y 8 de cada 10 empresas han invertido alguna vez en alguna startup.

Una de las últimas empresas en lanzar un fondo de capital riesgo para invertir en empresas con elevadas perspectivas de crecimiento ha sido Indra. La compañía ha lanzado Indraventures I, FCR, un fondo de capital riesgo que recibió la autorización de la CNMV el pasado mes de noviembre. El fondo tiene como objetivo de alcanzar un tamaño de entre 100 y 200 millones de euros y centrará sus inversiones en compañías "de componente tecnológico de uso dual y con alto potencial de crecimiento en los sectores aeroespacial, ciberseguridad, defensa y tecnologías emergentes". El vehículo se centrará en el impulso del ecosistema de startups, pymes y spinoffs que trabajan en soluciones disruptivas con aplicación dual y que son clave para la soberanía tecnológica de Europa.

Apuesta por el 'venture capital'

De hecho, hace unas semanas Indra anunció su entrada en el capital de FYLA, una 'startup deep-tech' valenciana que desarrolla comunicaciones inalámbricas comparables a las de la fibra óptica a través de láseres ultrarrápidos. Esta inversión del 24,8% en FYLA es la primera de las operaciones que se integraría en el fondo ‘Indraventures I', según ha comunicado la multinacional.

Otra compañía del IBEX-35 que ha apostado históricamente por el 'venture capital' es Santander, de la mano de Mouro Capital, con 400 millones de dólares en activos bajo gestión, que apoya a empresas en fases tempranas y de crecimiento en Europa, Norteamérica y América Latina. Precisamente, a principios de diciembre este fondo lideró una ronda de 7,5 millones de dólares de la compañía hispano-estadounidense de IA Alinia, que ha desarrollado una plataforma de cumplimiento normativo para compañías que usen herramientas de IA. De hecho, más allá del apoyo de Mouro, Santander trabaja con la empresa para sus procesos internos.

Además de estos casos, otra de las compañías del Ibex en apostar por este tipo de vehículos fue Fluidra, con Fluidra Venture Capital. El fondo fue lanzado en marzo de 2024 y está dotado con 20 millones de euros para invertir en startups tecnológicas con iniciativas de compañías que mejoren la eficiencia, conectividad, sostenibilidad y la seguridad en negocios de piscinas y wellness, aprovechando soluciones de IoT, visión artificial y robótica. Desde su lanzamiento la compañía ha realizado varias inversiones como en Coral Smart Pool, Ecotropy, Lynxnight y Hotta.