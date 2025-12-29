Telefónica progresa en 2025 hacia la era de las 'redes hiperautomatizadas'

Telefónica tiene el objetivo de mantener actualizadas sus infraestructuras de red fija y móvil, que cuentan con más de 350 millones de accesos. Las necesidades crecientes tanto de conectividad como de calidad de servicio van a ser factores clave en la evolución de las redes durante los próximos años, lo que conduce a una nueva era de 'redes hiperautomatizadas'.

El mundo digital presenta requerimientos cada vez más exigentes, con servicios más complejos, más personalizados, con necesidades de baja latencia, calidad de servicio y seguridad.

En el ámbito de la fibra se evolucionará hacia XGSPON, con hasta 10 Gbps simétricos en el hogar, y en un horizonte más lejano la tecnología permitirá avances como el 50GPON o Wi-Fi 8, ampliando en mayor medida las capacidades para el usuario final.

A cierre de septiembre, Telefónica contaba con más de 172 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida, un 2% más que un año antes. De esta red, un total de 82,6 millones se corresponden con FTTH, de las que un 33% proceden de FiberCos.

En el acceso móvil se dará continuidad a la evolución de capacidades 5G con el fin de mejorar la eficiencia espectral y la energética aprovechando todas las funcionalidades que ofrece para nuevos servicios. El 6G también llegará, como un proceso natural de evolución de las redes móviles, no tanto como un salto generacional brusco.

En los resultados del tercer trimestre del año, Telefónica anunció una cobertura 5G del 94% en España, del 98% en Alemania, del 66% en Brasil y del 94% en Reino Unido, mercados en los que el core 5G Stand Alone se encuentra ya totalmente desplegado. Además, Virgin Media O2 ha encendido la red 5G SA en 500 localidades, convirtiéndose en la mayor del país, con una cobertura que llega a más del 70% de la población.

En general, la evolución de las redes de acceso y transporte apunta hacia la consolidación de la virtualización, las arquitecturas abiertas y la desagregación en componentes software, la automatización, la aplicación de la Inteligencia Artificial y la mejora de la eficiencia energética. En este sentido, las tecnologías y arquitecturas más relevantes para la evolución de sus infraestructuras son, entre otras, la Inteligencia Artificial y su aplicación a la hiper-automatización de las redes, así como las tecnologías cuánticas y la seguridad.

La automatización

En el terreno de la automatización, Telefónica cuenta con un programa dedicado a las redes autónomas, ANJ o Autonomous Network Journey. A través de este proyecto, la compañía ha implementado sistemas que adaptan y optimizan el rendimiento en tiempo real a través del análisis impulsado por la IA de los patrones de tráfico y el comportamiento de los usuarios. Se prevé que en un futuro la automatización se encuentre embebida en la propia tecnología, desplegada de manera intrínseca.

Telefónica tiene como objetivo alcanzar un nivel avanzado de autonomía en múltiples dominios de red, desarrollando capacidades de autogestión que puedan tomar decisiones complejas de forma independiente, a menudo sin intervención humana, lo que representará un importante salto adelante en la inteligencia operativa y la eficiencia de la red. Durante 2025, la compañía ha implementado diversos proyectos con nivel 4 de autonomía en España, Brasil y Alemania.

Por otra parte, y en el ámbito de la seguridad, Telefónica avanza también en tecnologías cuánticas. Con la computación cuántica, la criptografía actual se vuelve vulnerable y por lo tanto será preciso implementar criptografía post-cuántica (PQC) y distribución de claves cuánticas (QKD) como componentes estándar para las comunicaciones críticas. Telefónica, que lleva más de 10 años trabajando en estas tecnologías, anunció en marzo un Centro de Excelencia dedicado a las tecnologías cuánticas con el fin de coordinar todas las líneas de innovación procedentes de las distintas áreas de la compañía, promover nuevas soluciones, activar acuerdos tecnológicos con terceros y participar en fórums para compartir la propuesta cuántica del grupo con la industria.