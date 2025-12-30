De Iberia a Air Europa: las aerolíneas prolongan la suspensión de sus vuelos a Venezuela

Desde finales del mes de noviembre, diferentes compañías, como la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca o la brasileña Gol, entre otras, han mantenido sus vuelos a la capital del país cancelados. Ahora, varias de estas compañías acaban de anunciar que ampliarán esta cancelación por la situación de inseguridad que se vive en Venezuela.

Vuelos cancelados

Una de las aerolíneas que ha anunciado que ampliará el período de cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de enero es Iberia, dadas las recomendaciones realizadas por la Agencia de Seguridad Aérea (AESA). Así, Iberia ofrece a los clientes la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete.

Otra de las compañías que ha decidido prolongar la cancelación de sus vuelos, hacia y desde Caracas son Air Europa, hasta el próximo 31 de enero. Los motivos que alega la compañía para tomar esta decisión son, precisamente, la situación de inseguridad que se vive en Venezuela.

De este modo, Air Europa ofrece cambios de fecha gratuitos hasta el 31 de marzo de 2026 o guardar el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura, así como el reembolso por el importe de los billetes. Del mismo modo, la compañía Plus Ultra también ha confirmado su intención de prorrogar la suspensión hasta el próximo 31 de enero.

Reacción de Maduro

Cabe recordar que, ante esta situación, el régimen de Maduro decidió prohibir volar a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL al país. Como publicamos en Libertad Digital, el régimen chavista llegó incluso a acusar a estas compañías de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos", refiriéndose a la suspensión de vuelos por las alertas de seguridad emitidas por Washington y otros países.