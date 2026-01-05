PwC lidera el asesoramiento en transacciones en España en 2025, por decimocuarto año consecutivo, según varios rankings

PwC ha vuelto a liderar en 2025, por decimocuarto año consecutivo, el mercado de asesoramiento financiero en fusiones y adquisiciones en España (M&A) por número de operaciones, según acreditan los principales rankings anuales elaborados por LSEG (antes Refinitiv), Mergermarket, Dealogic y Bloomberg.

Según LSEG, PwC ha asesorado un total de 134 operaciones, situándose por delante de EY (76), Deloitte (65), Alantra (29), KPMG (27), Baker Tilly (22), Santander Corporate & Investment Banking (21), Rothschild (20), BDO (20), JP Morgan (18) y Norgestion (18). En el ranking por valor, PwC se mantiene entre los seis primeros asesores con un valor conjunto de 12.679 millones de euros, según se hizo eco la propia PwC en una nota de prensa.

El ranking de Mergermarket también confirma el liderazgo de PwC, que ha asesorado un total de 117 operaciones, seguido por las 66 de EY, las 57 de Deloitte, las 39 de Alantra, las 29 de KPMG, las 24 de JP Morgan y BDO, las 23 de Santander Corporate & Investment Banking, las 20 de BNP Paribas y las 18 de Goldman Sachs.

El ranking de Dealogic también recoge a PwC como el asesor financiero más activo del mercado de transacciones, que ha asesorado un total de 80 operaciones, por las 38 de EY, las 24 de Deloitte, las 23 de JP Morgan, las 22 de Santander Corporate & Investment Banking, las 18 de Alantra y las 17 de BNP Paribas y KPMG.

El ranking de Bloomberg sitúa a PwC como líder con 108 operaciones, seguido de EY (40), BNP Paribas (19), JP Morgan (17), Alantra (17), Santander Corporate & Investment Banking (16) y Goldman Sachs (15).

En 2025, el mercado transaccional español registró 1.885 operaciones por un valor conjunto de 74.648 millones de euros, según LSEG. En comparación con 2024, el número de acuerdos descendió un 6%, mientras que el valor total aumentó un 42%, reflejando el peso de operaciones de mayor tamaño especialmente en el segundo semestre.

Esta evolución refleja un año marcado por la selectividad de los inversores y la recuperación en la segunda mitad del año, con operaciones de mayor tamaño que impulsaron el valor total tras un primer semestre más débil.

Para el socio responsable de Deals en PwC España, Carlos Fernández Landa, el 2025 refleja que "la volatilidad ya no es algo puntual, sino parte del mercado de transacciones en España y se confirma que estamos ante un mercado de M&A más selectivo". "Factores como la inestabilidad geopolítica, el reto demográfico y la disrupción tecnológica han hecho que los inversores se vuelvan más selectivos y sofisticados", explicó.

"Los sectores como defensa, infraestructuras, sanidad y transición energética lideran la atracción de capital, mientras la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo la agenda estratégica de las transacciones", según el socio responsable de PwC. Además, apuntó que la normalización gradual de tipos, la estabilización de expectativas de precios y la mayor visibilidad sobre resultados "han desbloqueado algunos procesos que estaban en pausa".

Respecto a la actividad de PwC, ven que "el mercado recupera cierta confianza manteniendo cautela por el contexto macro y la posibilidad de nuevos giros geopolíticos".

Algunas operaciones relevantes asesoradas desde PwC son Grenergy en la venta de sus dos mayores portfolios de proyectos de renovables a CVC-DIF y ContourGlobal (KKR); Iberdrola en la desinversión de su negocio en Hungría a Premier Energy y en la venta de sus plantas de gas para tratamiento de purines a Edison Next; Antolín en la venta de su negocio en India y parte de su negocio de iluminación en Alemania y Reino Unido, o Trilantic en la venta de una participación del 29,9% de Talgo.

Previsiones para 2026

De cara a 2026, la actividad de M&A se perfila como palanca esencial para acelerar el crecimiento y la transformación empresarial, según PwC. Se espera un incremento de operaciones en sectores estratégicos como defensa e industria dual, transición energética, tecnología y datos, salud, junto con una mayor actividad del mercado de mediana capitalización, donde las estructuras más creativas y los procesos de consolidación serán habituales. La presión por rotar carteras, la liquidez disponible y la mejora de las condiciones financieras actuarán como catalizadores importantes.

Además, la transformación tecnológica y la digitalización seguirán siendo motores clave, con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la analítica avanzada en el centro de las decisiones corporativas. A ello se suman las exigencias en sostenibilidad, que se consolida como criterio crítico en la valoración y estructuración de operaciones.