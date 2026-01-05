Telefónica encabeza la apuesta empresarial por la soberanía digital europea

Telefónica ha lanzado una ofensiva ‘Quantum-Safe’ (a prueba de ataques cuánticos) para comenzar a blindar los centros de datos ante los futuros ataques cuánticos, protegiendo la interconexión de las infraestructuras críticas que sustentan la economía digital, de manera que Telefónica se sitúa a la vanguardia en la defensa de la soberanía digital europea, una reclamación que comparte con otros gigantes del sector.

Durante los últimos años, la soberanía digital europea ha ido ganando cada vez más peso dentro de la agenda europea. Ha pasado de ser un concepto académico a formar parte de todas las políticas relevantes de la región. En este contexto, instituciones y empresas han reiterado la necesidad de que Europa dé un paso adelante e invierta para cubrir la brecha que sufre en soberanía digital.

De acuerdo con los cálculos de dos servicios de investigación del Parlamento Europeo, la Unión Europea necesitaría una inversión de entre 157.000 y 227.000 millones al año para lograr un posicionamiento competitivo a nivel global en el ámbito digital.

En este sentido, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, defendía en una entrevista en el diario francés ‘Les Echos’ la necesidad de iniciar un proceso de consolidación en Europa para poder invertir "de forma masiva en nuestra soberanía digital" y poder competir con los gigantes de Estados Unidos y China.

En este sentido, Murtra explica que "si queremos tener una verdadera autonomía estratégica, debemos ser capaces de tener grandes grupos europeos", asegurando que las empresas de telecomunicaciones "son las más capaces para afrontar este desafío".

Esta falta de autonomía digital impacta en el riesgo que afronta la UE al almacenar datos europeos en servidores estadounidenses, amenazando la confidencialidad y la seguridad de sectores estratégicos europeos.

Precisamente por esto, la compañía ha lanzado la ofensiva ‘Quantum-Safe’, situándose a la vanguardia de una reclamación que comparte con otros gigantes del sector.

En una declaración conjunta el pasado mes de noviembre, el CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, y la CEO de Orange, Christel Heydemann, afirmaron que la soberanía digital se ha convertido en una "prioridad estratégica principal" para la Unión Europea.

Inversiones masivas

En este contexto, Hoettges y Heydemann aseguraron que para poder responder a este reto se requerirán "inversiones masivas, decisiones políticas audaces y un compromiso activo de todas las partes interesadas". Por ello, solicitaron un entorno regulatorio más favorable a la inversión y pidieron a la UE que adoptara una "audaz Acta de Redes Digitales", una propuesta de reforma destinada a modernizar las normas de telecomunicaciones de la región y crear un mercado único más integrado.

Sin embargo, las telecos no son las únicas compañías que han pedido a las instituciones que pongan los medios para abordar este problema. El pasado mes de septiembre, 41 consejeros delegados de grandes corporaciones tecnológicas europeas —incluyendo empresas como SAP, Capgemini, Nokia o Philips, entre otros— firmaron un texto dirigido a la presidenta de la Comisión Europea en el que exigían inversiones urgentes, marcos regulatorios ágiles y acciones concretas para evitar que Europa pierda competitividad tecnológica.