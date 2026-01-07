Menú
Skanska y Flatiron Dragados (ACS) firman un contrato de 445 millones con el Aeropuerto de Los Ángeles

El nuevo contrato se suma al acuerdo inicial de 323 millones para preparar el aeropuerto de cara a los Juegos Olímpicos de 2028.

El aeropuerto internacional de Los Ángeles. | Flickr/ Glenn Bletz

Sobre la base de su adjudicación inicial, una empresa conjunta de Skanska y FlatironDragados (ACS) ha firmado un contrato adicional con Los Angeles World Airports por 445 millones de dólares para su proyecto de mejoras viales del Programa de Modernización de Aeródromos y Terminales, según un comunicado de prensa del 2 de enero.

Los trabajos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles reconfigurarán más de 6 kilómetros, o cerca de 4 millas, de carreteras. El proyecto también modernizará los semáforos e implementará sistemas avanzados de monitoreo del tráfico para agilizar los desplazamientos y mejorar la seguridad en el aeropuerto, según el comunicado.

Este trabajo adicional se suma al contrato de 323 millones de dólares que la empresa conjunta firmó en septiembre de cara a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, lo que eleva el valor total del contrato a 868 millones de dólares.

La modernización de LAX

El alcance original de esos trabajos incluye 4,4 millas de carreteras reemplazadas y reconfiguradas a lo largo de Sepulveda Boulevard, lo que ayudará a separar el tráfico del aeropuerto del tráfico local.

El proyecto forma parte de la modernización más amplia de LAX, según el comunicado, y se desarrolla en el marco de un programa de mejoras de capital que alcanzará los 30.000 millones de dólares.

La construcción comenzó en julio y se espera que finalice en el cuarto trimestre de 2030.

