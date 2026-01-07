Skanska y Flatiron Dragados (ACS) firman un contrato de 445 millones con el Aeropuerto de Los Ángeles

Sobre la base de su adjudicación inicial, una empresa conjunta de Skanska y FlatironDragados (ACS) ha firmado un contrato adicional con Los Angeles World Airports por 445 millones de dólares para su proyecto de mejoras viales del Programa de Modernización de Aeródromos y Terminales, según un comunicado de prensa del 2 de enero.

Los trabajos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles reconfigurarán más de 6 kilómetros, o cerca de 4 millas, de carreteras. El proyecto también modernizará los semáforos e implementará sistemas avanzados de monitoreo del tráfico para agilizar los desplazamientos y mejorar la seguridad en el aeropuerto, según el comunicado.

Este trabajo adicional se suma al contrato de 323 millones de dólares que la empresa conjunta firmó en septiembre de cara a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, lo que eleva el valor total del contrato a 868 millones de dólares.

La modernización de LAX

El alcance original de esos trabajos incluye 4,4 millas de carreteras reemplazadas y reconfiguradas a lo largo de Sepulveda Boulevard, lo que ayudará a separar el tráfico del aeropuerto del tráfico local.

El proyecto forma parte de la modernización más amplia de LAX, según el comunicado, y se desarrolla en el marco de un programa de mejoras de capital que alcanzará los 30.000 millones de dólares.

La construcción comenzó en julio y se espera que finalice en el cuarto trimestre de 2030.