Warner rechaza la oferta de Paramount y mantiene sus esperanzas en el proyecto de Netflix

La junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) ha decidido "por unanimidad" rechazar la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (PSKY), modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una multimillonaria garantía personal irrevocable de Larry Ellison, cofundador de Oracle, al considerar que no beneficia a la empresa ni a sus accionistas, por lo que reitera su recomendación a favor de la fusión con Netflix. "La junta determinó por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples aspectos clave", declaró el presidente del consejo de WBD, Samuel A. Di Piazza.

En este sentido, el dueño de HBO Max considera que la última propuesta de Paramount sigue ofreciendo "un valor insuficiente", señalando en particular el "monto extraordinario" en cláusulas de financiación de deuda que generan riesgos para el cierre de la transacción y reducen la protección de los accionistas de WBD si la adquisición no se completa.

Por contra, la junta de WBD sostiene que el acuerdo vinculante con Netflix, anunciado el pasado 5 de diciembre, ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costes significativos que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

La propuesta de compra planteada por PSKY sobre la totalidad de WBD alcanza un valor empresarial de más de 108.000 millones de dólares (92.565 millones de euros), frente a los casi 83.000 millones de dólares (70.875 millones de euros) de la oferta de la plataforma de 'streaming', aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

Tras rechazar la oferta inicialmente planteada por PSKY el pasado 8 de diciembre en respuesta al acuerdo alcanzado entre WBD y Netflix, la multinacional dirigida por David Ellison presentó el 22 de diciembre de 2025 una propuesta modificada que, si bien mantenía el importe de la operación en unos 108.000 millones de dólares, incorporaba una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (34.500 millones de euros) por parte de Larry Ellison, padre del CEO de PSKY, en la financiación de la oferta.