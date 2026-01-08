Moeve y Galp acuerdan fusionar 3.500 gasolineras

Moeve y Galp han anunciado en el día de hoy que han alcanzado un acuerdo no vinculante para "avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios downstream, con el objetivo de crear dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica."

De acuerdo con el comunicado emitido por Moeve, anteriormente conocido como Cepsa, ambas empresas buscan, por un lado, crear una gran compañía de refino, química, "trading", moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, que esté orientada a clientes empresariales (IndustriaCo). Y, por otro lado, se busca la creación de otra compañía de gasolineras, incluyendo soluciones de recarga de eléctricos y de movilidad de nueva generación (RetailCo).

Se crearían dos plataformas complementarias

Tal y como asegura Moeve en su comunicado, sus actuales accionistas (Mubadala y Carlyle) controlarán IndustrialCo con casi el 80% de la participación, mientras que Galp tendrá una participación de más de un 20%. En lo que respecta a RetailCo, ambas petroleras tendrán compartido el control.

En palabras de Moeve: "La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico."

Si esta operación llegase a buen puerto, ambas compañías combinarán (a través de RetailCo) sus redes de estaciones de servicio para crear una red panibérica con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal. Algo en lo que han hecho énfasis en el comunicado es que "hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías."

El CEO de Moeve muestra su satisfacción

El CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, ha dicho lo siguiente en el comunicado que su empresa ha emitido: "Esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez."

"Al sumar excelencia industrial, un amplio alcance de negocios downstream y un sólido porfolio de proyectos bajos en carbono, nuestro objetivo es atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue de soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico. En Moeve, creemos que la inversión disciplinada, la innovación tecnológica y las alianzas a largo plazo son esenciales para garantizar que la transición energética se traduzca en negocios prósperos que anticipen el futuro en la región", ha rematado el CEO de la compañía.

La presidenta de Galp también celebra el acuerdo

Paula Amorim, presidenta de Galp, ha expresado lo siguiente: "estoy muy satisfecha de haber alcanzado este acuerdo preliminar y de haber iniciado un análisis estratégico de tal magnitud. La visión de crecimiento de Galp siempre ha estado basada en alianzas con operadores que generan mucha confianza y que han demostrado ser generadores de valor."

"Al añadir las capacidades y experiencia de Galp y Moeve en operaciones downstream, tenemos la oportunidad de crear grandes actores europeos en Iberia, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor. Estoy convencida de que esta oportunidad refuerza nuestra capacidad para apoyar y promover una transición energética justa, capaz de responder a las necesidades cambiantes del mercado y garantizar un suministro de energía seguro y responsable en Iberia", ha concluido la presidenta de Galp.