CIMIC (ACS) se adjudica un proyecto de infraestructura energética en Indonesia

La empresa del Grupo CIMIC Leighton Asia (ACS) ha sido adjudicataria de los trabajos civiles y mecánicos por parte de PT. JGC Indonesia para apoyar el alcance en tierra del proyecto Tangguh Ubadari, CCUS, Compresión en Tierra (UCC) de bp Indonesia, ubicado en la provincia de Papúa Barat, Indonesia.

El proyecto incluye trabajos civiles generales para el desarrollo del emplazamiento y trabajos mecánicos de conexión en uno de los principales proyectos energéticos de Indonesia.

El consejero delegado de ACS Group y HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, Juan Santamaría, ha señalado: "Este proyecto se basa en nuestras décadas de experiencia en Indonesia. Estamos satisfechos de continuar nuestra colaboración con PT. JGC Indonesia y de apoyar a bp en su labor para ayudar a satisfacer la creciente demanda energética en Indonesia y Asia. Nuestro equipo está centrado en ofrecer infraestructuras que respondan a las necesidades cambiantes del sector energético".

Por su parte, el director general de Leighton Asia, Brad Davey, ha afirmado: "Estamos orgullosos de continuar nuestra presencia en Tangguh, un importante proyecto energético en Indonesia. Esta última adjudicación refleja nuestra colaboración a largo plazo con PT. JGC Indonesia. Es una prueba del compromiso de nuestros equipos con el desarrollo de capacidades en soluciones energéticas resilientes y preparadas para el futuro".

El alcance de los trabajos

El alcance de los trabajos que llevará a cabo Leighton Asia incluye pilotaje, drenaje, carreteras, cimentaciones, alcantarillas y elementos prefabricados de hormigón, así como trabajos de instalación de conexiones durante el TAR-13 (Turn Around Maintenance-13), incluyendo el montaje de estructuras de acero, tuberías, trabajos eléctricos, aislamiento y pintura.