Fetico alcanza 2.328 delegados sindicales en 2025 y crece casi un 23% en representantes

La Confederación Sindical Independiente Fetico cerró el ejercicio 2025 con 2.328 delegados sindicales, lo que supone un incremento del 22,7% respecto a los representantes obtenidos en 2024, consolidando así su protagonismo en el panorama laboral español con un modelo basado en el diálogo y la independencia.

Según informó este martes el sindicato, este crecimiento se reflejó en la participación de la organización en 917 procesos electorales, un 21% más que el año anterior, con la entrada en 525 nuevas empresas, lo que evidenció una fuerte capilaridad y capacidad de penetración en sectores donde no tenía presencia previa.

La expansión se sustentó en una sólida base social que alcanzó los 88.000 afiliados, tras incorporar a más de 22.000 nuevas personas durante 2025. Este volumen de afiliación garantiza al sindicato una total independencia económica y política, permitiendo que la toma de decisiones responda exclusivamente a los intereses de las plantillas.

Fetico fortaleció su perfil femenino, con un 66% de afiliadas, un colectivo que ve en este modelo un aliado para avanzar en derechos laborales y sociales. La organización logró así consolidar su representación con 2.328 delegados sindicales durante el año, reforzando su presencia multisectorial en el tejido empresarial español.

Sindicalismo profesional

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, subrayó que este 2025 "ha reflejado la necesidad que tienen trabajadores y empresas de una representación sindical profesional". Agregó que "las plantillas demandan sindicalistas que solucionen sus problemas de forma rápida y eficaz. El diálogo es nuestro ADN y los resultados demuestran que es el camino correcto".

Durante 2025, la organización fue actor clave en mesas de negociación de alto impacto nacional. Entre los hitos destacaron la firma del Convenio Colectivo y ERE de Telefónica, la reducción de jornada a 1.700 horas en Orange, y la negociación del primer convenio estatal del textil con marcas como Inditex y Mango.

Asimismo, la confederación lideró el ERE de Alcampo, donde ostenta la mayoría de la representación, e impulsó mejoras de conciliación y reducción de jornada en grandes compañías como IKEA y Leroy Merlin. Estos acuerdos reforzaron el papel del sindicato como interlocutor preferente en el diálogo social con las empresas.

Aunque mantiene su liderazgo histórico en Comercio y Hostelería, los datos de 2025 reflejaron una diversificación hacia sectores estratégicos como Telecomunicaciones, Consultoría, Industria, Minería, Sector Aéreo y Logística. Esta expansión multisectorial consolida la presencia de la organización en más de 26 sectores de la economía española.

Alternativa al sindicalismo tradicional

Pérez destacó que "Fetico se ha convertido en la clara alternativa a los modelos tradicionales en el sector privado". Incidió en que son "el sindicato que más crece en España de forma continuada" y que su objetivo es "alcanzar la capacidad de ser el más representativo a nivel nacional".

Con estos resultados, Fetico encara el 2026 reforzado como un interlocutor preferente en el diálogo social, apostando por un sindicalismo moderno, independiente y centrado en la consecución de mejoras reales para los trabajadores. La organización representa actualmente a más de 88.000 trabajadores a través de más de 9.000 delegados en 650 empresas.

El modelo único de la confederación, libre de sesgos y centrado en las necesidades reales de las personas trabajadoras, es el motor que impulsa el éxito de Fetico y el reconocimiento de miles de trabajadores en toda España. La organización promueve la transparencia y la buena gestión frente a los modelos tradicionales, presentando impuesto de sociedades de forma voluntaria.