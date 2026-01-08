Laura Colón, nueva presidenta de AstraZeneca España

AstraZeneca ha nombrado a Laura Colón presidenta de AstraZeneca España para liderar la estrategia de la compañía en uno de los mercados más relevantes para el grupo a nivel global. En esta nueva responsabilidad, Colón tendrá como misión impulsar el desarrollo científico, acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes y consolidar la contribución de AstraZeneca al sistema sanitario y al tejido científico y económico, reforzando el papel del país como enclave prioritario dentro de su estrategia internacional de crecimiento.

Además de la presidencia de la filial española, Laura Colón asumirá el cargo de Site Leader del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, centro internacional que se ha consolidado como motor de innovación biomédica, digital y comercial en Europa. El hub, que integra biomedicina, ciencia de datos, innovación digital y excelencia comercial, cuenta actualmente con más de 1.600 empleados y contribuye al objetivo global de la compañía de poner 20 nuevos medicamentos a disposición de los pacientes antes de que finalice la década. Colón toma el relevo de Rick R. Suárez, que ha sido nombrado presidente de AstraZeneca en Estados Unidos.

Desde diciembre de 2023, Laura Colón ha liderado el área de Oncología en España, donde ha impulsado la investigación y la incorporación de nuevos tratamientos en áreas con importantes necesidades médicas no cubiertas, como el cáncer de pulmón, de mama, de hígado y las enfermedades oncohematológicas. Este trabajo se ha visto reflejado en el reconocimiento del área de Oncología de AstraZeneca como la compañía con mejor reputación en esta especialidad en 2025, obteniendo la primera posición en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco.

Con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, Colón se incorporó a AstraZeneca en 2019 como responsable de la Franquicia de Cáncer de Pulmón y, en 2021, asumió en Singapur la dirección internacional de las franquicias de Cáncer de Pulmón, Gastrointestinal, Genitourinario y Ginecológico. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en compañías como Roche, Biogen y AbbVie. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con formación ejecutiva en Business, Estrategia e Innovación.