Inetum consolida su liderazgo en gestión de personas y es Top Employer España por cuarto año consecutivo

Inetum ha sido reconocida por cuarto año consecutivo como Top Employer España 2026, una distinción que consolida el compromiso de la compañía con las mejores prácticas en gestión de personas. En esta edición, Inetum alcanza una puntuación global del 96,95%, superando ampliamente los resultados de 2025 (88,31%) y 2024 (85,88%), y evidenciando una evolución sólida, coherente y sostenida en el tiempo.

La certificación pone de manifiesto el progreso integral de la compañía. La mejora de Inetum respecto al año anterior es especialmente visible en temas como People Strategy, Leadership, Work Environment, Career, Wellbeing o Employee Listening, donde se registran incrementos que en algunos casos superan los diez puntos porcentuales. Estos resultados refuerzan el modelo de gestión de personas de la compañía y consolidan su posicionamiento como empleador de referencia en el sector tecnológico.

Mónica Herrero, directora de People de Inetum en Iberia Latam, ha señalado que este resultado supone un hito especialmente relevante para la compañía. "Este reconocimiento nos confirma que estamos en la senda correcta. Lo más importante no es solo renovar la certificación, sino hacerlo con una mejora continua tan sólida y homogénea. Hemos subido en todos los dominios, en todos los temas y en todos los baremos evaluados. Esta progresión global demuestra nuestro compromiso con la mejora continua y con la construcción de una experiencia del empleado coherente, integradora y diferencial. El avance de este año refleja el esfuerzo colectivo y nuestra apuesta decidida por las personas".

Por su parte, Bruno Da Sola, Chief People Officer, Inetum Group, ha comentado que "ser una de las mejores empresas para trabajar en varios países refleja el mismo requisito: ofrecer la mejor experiencia a los empleados en todas partes. Nuestro modelo combina la proximidad local con los estándares globales para desarrollar habilidades, atraer al mejor talento y promover una cultura compartida de impacto".

Nueve países certificados en 2026

En 2026, nueve países dentro de Inetum están certificados como Top Employers: Francia, Bélgica, España, Portugal, Polonia, México y los países recién certificados, Colombia, Marruecos y Túnez. Esta expansión ilustra el crecimiento internacional de Inetum y su compromiso con la excelencia en las prácticas de RR. HH. en diversas regiones.

El avance logrado por España se enmarca en una evolución positiva del conjunto de países de Iberia Latam donde opera Inetum y que participan en la certificación. En 2026, Colombia alcanza la distinción por primera vez con unos resultados muy sólidos para un año inicial; México renueva por segundo año consecutivo y mejora sus puntuaciones respecto a 2025; y Portugal mantiene su certificación y confirma la madurez de sus prácticas en materia de gestión de personas. Este crecimiento coordinado refleja el compromiso global del grupo con una cultura compartida basada en el desarrollo del talento, el bienestar, la escucha y la excelencia en el entorno laboral.

La certificación, otorgada por Top Employers Institute, - una organización global de referencia en el reconocimiento de la excelencia de las prácticas de recursos humanos-, es una de las más exigentes y prestigiosas del mundo en el ámbito de la gestión corporativa de personas.