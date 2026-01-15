Uber Eats dejará de repartir con autónomos en España tras la persecución de Yolanda Díaz

La empresa Uber Eats ha firmado un acuerdo por el cual dejará de repartir con aútonomos en España después de la persecución del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. El acuerdo, que se ha firmado durante el Congreso Internacional de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) se desarrolla bajo el marco de la alianza global entre la Federación y Uber que "persigue el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todo el sector de reparto con especial atención a la seguridad en el trabajo, la formación y la representación colectiva".

Esto ocurre después de que el Ministerio de Trabajo planteara llevar a la compañía a los tribunales por la vía penal en enero. Y es que, a diferencia de Glovo y Just Eat, Uber mantenía un modelo mixto en sus contrataciones, con autónomos y trabajadores en plantilla, lo que enfurecía al Ministerio de Trabajo. Uber Eats "no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España" amenazaba Díaz hace unos meses.

En el comunicado, al que ha tenido acceso Libre Mercado, "Uber Eats se compromete a no discriminar a la hora de realizar ofertas de servicios, todo ello en estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos de la UE.

En cuanto a las empresas de logística que colaboran con Uber Eats, la compañía se compromete a que sus socios cumplan con la normativa de seguridad e higiene y tomen las medidas necesarias para formar a sus empleados en materia de protección y riesgos laborales. Uber Eats también se compromete a requerir que sus socios organicen su actividad en el marco de un convenio colectivo, así como garantizar sus derechos de representación colectiva".

Matías Weisz, director de Relaciones Institucionales de Uber Eats en España: "Este acuerdo refleja el compromiso de Uber Eats con la mejora de las condiciones de trabajo de todas las personas que operan en el sector del delivery. Pero esto es solo un primer paso, esperamos seguir trabajando con UGT en los próximos años para garantizar que el sector crezca de una manera sostenible y justa para todos". No han querido referirse al Ministerio de Trabajo.