El nuevo plan estratégico y las ventas en Sudamérica marcan el primer año de Murtra en Telefónica

Marc Murtra llegó a la presidencia de Telefónica a mediados de enero de 2025. Un año después, su mandato está marcado por dos hitos principales: la presentación del plan estratégico que guiará los pasos de la compañía hasta 2030 y las ventas en Hispanoamérica para centrar el negocio de Telefónica en Europa y Brasil.

El presidente ejecutivo de Telefónica presentó el nuevo plan estratégico del Grupo a comienzos de noviembre. Su nombre, ‘Transform & Grow’, recogió la esencia que Telefónica persigue con esta hoja de ruta: transformarse para impulsar su crecimiento con el objetivo de convertirse en una operadora de telecomunicaciones europea de referencia mundial.

‘Transform & Grow’ se apoya en seis pilares fundamentales: ofrecer la mejor experiencia al cliente, ampliar la oferta B2C, escalar el negocio B2B, desarrollar las capacidades tecnológicas de la compañía, simplificar el modelo operativo de Telefónica y desarrollar el talento. Además, pone el foco en los cuatro grandes mercados del Grupo: España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Cuenta con dos dimensiones, una orgánica, consistente en transformar y reforzar la compañía y sanearla en los aspectos que lo requieran; y otra inorgánica, que pasa por una Telefónica que está preparada para la consolidación del sector y oportunidades de crecimiento.

El plan proyecta una progresiva aceleración del negocio, con un crecimiento anual compuesto de los ingresos del 1,5-2,5% entre 2025 y 2028 para luego expandirse hasta el 2,5-3,5% entre 2028 y 2030, y un crecimiento anual compuesto del EBITDA ajustado del 1,5-2,5% para el periodo 2025-2028 y del 2,5-3,5% entre 2028 y 2030. Todo ello, con un compromiso total con una calificación crediticia de grado de inversión para Telefónica.

Dentro del marco del plan, Murtra ha puesto en marcha decisiones difíciles, pero necesarias para el futuro de la compañía. En ese contexto se ubican el ajuste de plantilla acordado con los representantes de los trabajadores, que se moverá entre los 4.500 y los 5.500 empleados en España, y la nueva política de retribución al accionista, mediante la que el dividendo se reducirá a 0,15 euros en efectivo por acción en 2026 para luego quedar ligado a la evolución del flujo de caja en 2027 y 2028. Estas medidas permitirán simplificar y agilizar el modelo operativo de Telefónica, reforzar su balance y hacer más sostenible el dividendo.

El cumplimiento del plan estará liderado por un equipo ejecutivo que ha sido remodelado de manera importante desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia precisamente para dar un nuevo impulso a la compañía.

Precisamente en la presentación del plan, Murtra reiteró el objetivo del Grupo de completar su salida de Hispanoamérica, un proceso que ha vivido un impulso clave tras su llegada a la presidencia. Desde enero de 2025, Telefónica ha anunciado cinco ventas en Latinoamérica. Cuatro de ellas ya están cerradas, como son las de Argentina, Perú Uruguay y Ecuador, y otra más, la de Colombia, está pendiente de las aprobaciones regulatorias para su cierre.

Además, en el último año Telefónica ha llevado a cabo la compra del 50% de FiBrasil, con lo que pasa a controlar la totalidad de este vehículo, con el que despliega fibra en Brasil, y refuerza su posición en uno de los mercados principales de la operadora.

Otro de los principales hitos del último año es que, desde febrero de 2025, y por tanto antes de que resultara obligatorio según lo establecido en la Ley de Paridad, Telefónica cuenta en su Consejo de Administración con un 40% de mujeres. Adicionalmente, el 53% de los consejeros son independientes.