Indra cierra el contrato de 975 millones de euros para el 'ticketing' del transporte público de Londres

Indra ha cerrado uno de los mayores contratos de su historia, al obtener la adjudicación por valor cercano a los 1.000 millones de euros de la gestión hasta 2034 del sistema de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y de su área metropolitana.

La entidad pública Transport for London (TfL) ha elegido a la tecnológica española para un contrato inicial por un importe de 605 millones de euros, ampliable a 975 millones de euros con posibles extensiones hasta 2039.

La capital británica y su área metropolitana tienen una de las redes de transporte público más extensas del planeta, con 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año.

Tras un período de transición de casi dos años, Indra será el proveedor único del sistema de ticketing de una red que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, así como 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, ha señalado que "estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial y líder global en este ámbito y un ejemplo de movilidad innovadora y sostenible para el resto de metrópolis del mundo. Estamos preparados y deseosos de asumir el reto con responsabilidad y con el objetivo de superar las expectativas del cliente y de contribuir a mejorar la movilidad de todas las personas que viven o visitan la capital del Reino Unido".

El proyecto abarca la operación, el mantenimiento y la evolución de una gama de sistemas en los que Indra cuenta con una experiencia demostrada de más de 30 años como proveedor tecnológico de referencia en soluciones innovadoras de transporte público urbano. Su trayectoria incluye entornos complejos, con múltiples operadores y distintos niveles de administración implicados.

Entre los sistemas gestionados se encuentran los pasos de control de acceso, validadores, máquinas expendedoras de títulos de transporte, terminales de venta en comercios minoristas, equipos portátiles de inspección, así como toda la infraestructura tecnológica y un back office avanzado que integra funcionalidades clave de ciberseguridad, gestión de datos, generación de informes y coordinación con terceros.

El proyecto contempla también la implementación, en colaboración con TfL, de nuevas tecnologías que permitan evolucionar el sistema, hacerlo más eficiente y automatizar procesos clave, en definitiva, crear conjuntamente la próxima generación del sistema de ticketing para Londres.

Gestión de cuentas

En este sentido, un hito relevante será abordar, conjuntamente con TfL, la futura implementación del sistema de gestión de cuentas de viajero (Account Based Ticketing-ABT) sobre la Oyster Card, el billete de transporte electrónico en funcionamiento en Londres desde 2003. Este modelo, altamente innovador, avanzado y eficiente, permite una mayor flexibilidad para definir nuevas tarifas, garantiza la aplicación automática de la más beneficiosa para el usuario y mejora de manera significativa su experiencia de viaje.

Con este proyecto, Indra ve fortalecida su apuesta por Reino Unido como mercado estratégico y avanza en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 'Leading the Future' de crecer en este mercado, así como en Irlanda y Norteamérica.

Indra está presente en el Reino Unido desde hace veinte años, un mercado clave para la compañía, donde actualmente cuenta con un equipo de más de 200 profesionales locales y oficinas en Whiteley (Southampton), Peterborough y Londres, y en el que prevé superar los 1.000 empleados en los próximos años. Además, es socio tecnológico de NATS, el proveedor de navegación aérea del país, y entre otros proyectos ha implantado su tecnología de gestión en los túneles de Londres y en el túnel de Silvertown y ha suministrado uno de sus radares Lanza a la Royal Air Force.

Con más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades de todo el mundo, Indra refuerza también su posición en el negocio de Mobility y se sitúa como una de las compañías de referencia global en soluciones innovadoras para el transporte y la movilidad, con capacidad demostrada para abordar los proyectos más ambiciosos del sector.

En sistemas de gestión para el transporte público, se sitúa en el 'top tres' de los líderes mundiales tras conseguir en los últimos años algunas de las principales referencias internacionales, como la gestión del ticketing de todo el transporte público de Irlanda o de la nueva red de transporte público de Riad, en Arabia Saudí; así como la T-Mobilitat en Catalunya, la renovación del sistema de ticketing de MetroLink en San Luis (Estados Unidos), junto con las máquinas de venta y control de acceso de última generación desplegadas en Metro de Madrid. A todos ellos se suma el proyecto de Londres.

La tecnología de Indra está presente en la movilidad diaria de más de 78 millones de personas, contribuyendo al ahorro de más de 10 millones de toneladas de CO₂ al año y a salvar cerca de 3.000 vidas gracias a la mejora en la gestión del tráfico y la seguridad vial. Su compromiso con el planeta y las personas ha sido reconocido por prestigiosos índices internacionales de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o el Anuario de Sostenibilidad de S&P.