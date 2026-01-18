España refuerza su peso corporativo en Davos 2026 con una delegación empresarial de primer nivel

España volverá a situarse en el centro del escaparate económico internacional. El Foro Económico Mundial de Davos, que arranca este lunes en la localidad suiza, contará con una amplia representación del gran empresariado español, que acompañará a la delegación institucional encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una cita clave para los debates globales sobre economía, energía, tecnología y geopolítica.

La presencia española no será meramente simbólica. Los máximos responsables de algunas de las principales multinacionales del país acudirán a Davos con una agenda cargada de reuniones bilaterales, encuentros con inversores y participación en foros estratégicos. Todo ello en un contexto marcado por la desaceleración económica, la reconfiguración del orden internacional, la transición energética y el impacto estructural de la inteligencia artificial sobre la competitividad empresarial, según fuentes del Foro Económico Mundial.

La banca en primera línea

El sector financiero será uno de los grandes protagonistas de la delegación española. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y su consejero delegado, Héctor Grisi, han confirmado su asistencia en un momento clave para la banca internacional, con la inflación, los tipos de interés y la regulación en el centro del debate. Junto a ellos estarán el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y su CEO, Onur Genç, reforzando la presencia de la banca española en las discusiones sobre financiación sostenible, digitalización y estabilidad del sistema financiero, según fuentes del sector.

La participación de los grandes bancos españoles subraya el papel que estas entidades juegan en la economía global y su interés por influir en un entorno regulatorio cada vez más exigente y cambiante. Davos se convierte así en un escenario privilegiado para reforzar contactos y posicionamientos estratégicos a escala internacional.

Energía e infraestructuras

La transición energética y el desarrollo de infraestructuras volverán a ocupar un lugar destacado en la agenda del Foro, con una presencia española especialmente relevante. El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, participará en los foros centrados en sostenibilidad y descarbonización, mientras que Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, acudirá en un contexto de creciente protagonismo de las eléctricas en la agenda climática global.

Desde el ámbito energético también estará presente el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, con el foco puesto en la transformación del modelo energético y el impulso a los combustibles renovables, según fuentes empresariales. A esta representación se suma Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, como uno de los principales referentes del sector de las infraestructuras y la movilidad, así como Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy, en representación de las grandes utilities.

Tecnología y peso institucional

La agenda tecnológica de Davos contará con la participación del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en un momento en el que la conectividad, la soberanía tecnológica europea y el papel de las telecomunicaciones en la economía digital se han convertido en asuntos estratégicos, según el programa oficial del Foro Económico Mundial.

Desde el punto de vista institucional, la delegación española se completa con la asistencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reforzando la presencia del país en los debates sobre política monetaria, inflación y estabilidad financiera internacional, de acuerdo con fuentes del organismo.

La imagen conjunta de líderes financieros, energéticos, industriales y tecnológicos consolida a España como un actor con peso propio en el tablero económico global. Para el mundo corporativo nacional, Davos sigue siendo mucho más que un foro de reflexión: es una plataforma de influencia, posicionamiento y generación de oportunidades. En un escenario internacional cada vez más competitivo y fragmentado, la foto de España en Davos vuelve a proyectar la de un país que aspira a jugar en primera división.