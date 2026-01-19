Indra lidera el sector de la defensa en bolsa en Europa un año después de la llegada de Escribano

El 20 de enero se cumplirá un año de la llegada de Ángel Escribano a la presidencia ejecutiva de Indra. Desde entonces, la acción se ha revalorizado un 224%, lo que sitúa a la compañía como el valor con mejor comportamiento del IBEX 35 en este periodo.

Además, Indra también lidera la revalorización bursátil entre las principales compañías del sector de defensa en Europa, en un contexto marcado por el refuerzo de su perfil industrial y estratégico. Así, supera las subidas de firmas como SAAB (218%), Rheinmetall (175%) o Hensoldt (155%).

Esta fuerte escalada ha llevado a la compañía española a más que triplicar su capitalización, que ha pasado de unos 3.200 millones de euros a los 10.300 millones, situándola en máximos históricos y consolidándola como el gran protagonista del mercado español en 2025 y en el arranque de 2026.

El rally bursátil ha ido acompañado de una mejora de las perspectivas de las compañías del sector de la Defensa, pero también de una sucesión de hitos estratégicos completados por Indra desde el aterrizaje de Ángel Escribano.

A la espera de conocer los resultados de cierre de año, Indra ha registrado en los nueve primeros meses del año un beneficio neto récord de 215 millones, un 88% más, ingresos de 2.450 millones y una cartera de pedidos de 9.474 millones, impulsada por el crecimiento de defensa (+16%) y ATM (+25%).

Este desempeño ha llevado a la compañía a adelantar un año el cumplimiento de la primera parte de su plan estratégico. De hecho, se espera que actualice su hoja de ruta este mismo ejercicio. En este contexto, Indra ha reforzado su protagonismo como compañía tractora del ecosistema español de Defensa. La compañía se ha erigido como líder indiscutible del sector, reforzado tras la última oleada de adjudicaciones del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que ha movilizado 6.890 millones de euros en créditos al 0%, de los que el 95% afecta directa o indirectamente a la compañía, ya sea en solitario o a través de uniones temporales de empresas. Estas adjudicaciones se suman al liderazgo de la compañía en grandes programas europeos de defensa, como el FCAS.

Además, a finales de diciembre de 2025 la compañía completó la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros, una operación culminada bajo la presidencia de Ángel Escribano que reforzó el posicionamiento de Indra en defensa y espacio.

En paralelo, Indra ha consolidado su liderazgo en gestión del tráfico aéreo con el lanzamiento del satélite IOD-2 de Startical, que da continuidad al éxito de IOD-1 y al desarrollo de una futura constelación de más de 200 satélites para comunicaciones y vigilancia aeronáutica desde el espacio. A este impulso se suma la adjudicación de un contrato por 342 millones de euros para el suministro de radares a la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos para modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (National Airspace System, NAS).

En movilidad, Indra anunció la pasada semana la adjudicación de uno de los mayores contratos de su historia por 975 millones de euros con Transport of London (TFL) para el sistema de ticketing del transporte público de Londres. Así, consolida su posición en soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión y operación de redes de movilidad en grandes ciudades.

La compañía ha reforzado además su apuesta tecnológica con la creación de IndraMind, la nueva división de ciberdefensa y ciberseguridad basada en IA, que arranca con 3.000 empleados y una facturación anual de 300 millones de euros.