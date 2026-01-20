Hochtief (ACS) seleccionada para el programa nuclear de Rolls-Royce

HOCHTIEF apoyará a Amentum en el programa global de implantación de los reactores modulares pequeños (SMR)desarrollados por Rolls-Royce, un movimiento que refuerza la presencia del grupo en el sector nuclear y su papel en la transición energética.

La compañía cuenta con una trayectoria continuada en la industria nuclear desde la década de 1950 y ha participado en proyectos con una potencia total de 37 gigavatios en distintos países. En este nuevo acuerdo, HOCHTIEF colaborará con Amentum, socio de ejecución del programa SMR de Rolls-Royce y referente en ingeniería avanzada y soluciones tecnológicas, para prestar apoyo a la gestión de la construcción de los futuros proyectos.

Los trabajos se centrarán inicialmente en el Reino Unido y en la Unión Europea, con las primeras implantaciones previstas en territorio británico y en la República Checa.

La colaboración se articula a través de un memorando de entendimiento (MoU) anunciado recientemente, que dará lugar a un acuerdo entre ambas compañías. Según la información facilitada, el objetivo es situar a Amentum y HOCHTIEF a la vanguardia del suministro de energía nuclear de próxima generación, apoyándose en su experiencia en construcción modular y en su presencia internacional para garantizar la certeza de la construcción, la eficiencia en costes y plazos, y resultados de alta calidad.

El consejero delegado del Grupo ACS y de HOCHTIEF, Juan Santamaría, destacó la importancia del programa. "El programa SMR de Rolls-Royce es un hito para la transición energética mundial y un momento decisivo para HOCHTIEF. Nuestra experiencia de décadas en el sector nuclear, combinada con nuestro liderazgo en la construcción modular y la ejecución de grandes proyectos, nos posiciona para acelerar el despliegue de los SMR en todo el mundo", afirmó. También subrayó la relevancia de "trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y las comunidades para crear puestos de trabajo locales y ofrecer beneficios duraderos".

Desde la compañía señalan que este acuerdo refuerza su estrategia de convertirse en un proveedor de referencia en ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para proyectos nucleares. "Este logro refuerza nuestra estrategia de convertirnos en un proveedor líder de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para proyectos nucleares, aprovechando las sinergias con nuestros sectores verticales de crecimiento adyacentes, como los centros de datos, la defensa y los minerales críticos, para suministrar energía segura y baja en carbono a las generaciones venideras".

Más de siete décadas en el sector nuclear

El Grupo ACS y HOCHTIEF han participado en la construcción, modernización, mantenimiento y desmantelamiento de tres de las siete centrales nucleares existentes en España, así como en el desarrollo y ejecución de 13 de las 20 centrales nucleares de Alemania.

Entre los proyectos más relevantes figuran su participación en la entrega de infraestructura civil en el complejo de Sellafield, en el Reino Unido; la construcción de dos bloques de reactores de 1.000 megavatios en la central nuclear de Temelín, en la República Checa; los servicios de diseño plurianuales del depósito Konrad II, en Alemania; y su intervención en el diseño y la gestión de la construcción de la central nuclear Olkiluoto 3, en Finlandia, con una potencia de 1,6 gigavatios.