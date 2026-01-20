Iberia pone un precio máximo de 99 euros a sus billetes a Andalucía tras el accidente de tren

La suspensión de la red ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha obligado a muchos a buscar una alternativa para viajar desde la capital española hasta el sur del país. En este contexto, la aerolínea Iberia ha decidido incrementar el número de vuelos que realiza desde Barajas hasta Andalucía. Tal y como confirma en un comunicado, la compañía ha programado, desde hoy martes y hasta el domingo, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, y un vuelo más desde hoy hasta el viernes entre Madrid y Málaga.

Por otra parte, la aerolínea también ha aumentado la capacidad de los aviones que realizan este trayecto. Concretamente, se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. En consecuencia, Iberia podrá ofrecer 6.316 plazas adicionales hasta el domingo. Así, las plazas se incrementarán un 57% y alcanzarán las 17.340.

Esta noticia llega después de que el pasado lunes Iberia anunciara que añadía cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga, que suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya se habían añadido para este lunes. Gracias a esta iniciativa, la compañía ofrecía el lunes 736 asientos más, que sumaban a los 790 ya añadidos anteriormente. Por tanto, la aerolínea ofrecía 1.526 asientos más.

En este contexto, Iberia también ha decidido limitar los precios de sus vuelos desde Madrid hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez. Si bien el lunes anunciaba que este tope quedaba fijado en los 150 euros, ahora detalla que, finalmente, el límite máximo de precio para estos trayectos será de 99 euros en clase turista. De hecho, desde Iberia subrayan que este tope de precios operará, como mínimo, hasta el lunes 2 de febrero.

Precios disparados

Lo cierto es que, como hemos informado en Libre Mercado, tras la suspensión de la ruta ferroviaria que conecta Madrid y Andalucía, los precios de los billetes de avión se dispararon casi un 300% en menos de 24 horas. Según los datos proporcionados por Google Flights, si bien el precio habitual de los billetes de avión para viajar entre Madrid y Málaga se encuentra en torno a los 30 o 40 euros, el pasado lunes el precio rondaba los 147 euros.

Google Flights

Sin embargo, dicho portal también recogía opciones de viaje que llegaban casi a los mil euros. De este modo, se informaba de la posibilidad de viajar a Málaga desde Madrid, por un precio de 997 euros, volando primero hasta el Aeropuerto de Melilla, para trasladarse posteriormente de Melilla a Málaga, tardando 3 horas y 20 minutos en llegar al destino.