España acelera en biometano con Naturgy, Genia Bioenergy, Suma Capital y RIC Energy al frente de inversiones y proyectos

España está viviendo un fuerte empuje en el desarrollo del biometano, un gas renovable clave para descarbonizar el sector energético y alcanzar objetivos climáticos al reducir emisiones y fomentar la economía circular. Compañías como Naturgy, Genia Bioenergy (con respaldo de Repsol), Suma Capital y RIC Energy se sitúan como protagonistas en un mercado en rápida expansión, combinando inversiones, alianzas estratégicas y desarrollos territoriales que acercan al país a sus objetivos sostenibles.

Naturgy se está consolidando como uno de los principales actores del biometano al apoyarse en una cartera relevante de proyectos en distintas fases de desarrollo y en una estrategia de crecimiento que combina inversión industrial propia con alianzas estratégicas. La compañía señaló que ha reforzado su posicionamiento recientemente con la firma de un acuerdo con ID Energy Group para el desarrollo de al menos 20 nuevas plantas de biometano en el país, una iniciativa que prevé una inversión superior a los 500 millones de euros y una capacidad estimada de 1.600 GWh anuales, suficiente para abastecer energéticamente a cientos de miles de hogares.

Este impulso a la producción se complementa con el despliegue de infraestructuras clave para su integración en el sistema energético. A través de su distribuidora Nedgia, Naturgy ha suscrito contratos de conexión con decenas de proyectos para la inyección de biometano en la red de gas existente, reforzando su papel como facilitador del gas renovable y contribuyendo a acelerar su implantación en diferentes territorios.

Por su parte, Genia Bioenergy se está posicionando como uno de los desarrolladores especializados con mayor proyección en el mercado del biometano en España y Portugal, apoyándose en un enfoque integral que cubre todo el ciclo de vida de los proyectos. La compañía gestiona una amplia cartera de iniciativas que va desde la identificación y valorización de residuos hasta la ingeniería, tramitación administrativa y operación de plantas de biometano a escala industrial, lo que le permite acelerar la conversión de oportunidades en infraestructuras energéticas operativas.

Además, gracias a la entrada de Repsol en su capital, tras la adquisición de una participación del 40% han implementado un porfolio de 19 plantas en desarrollo. La operación responde a la estrategia de Repsol de ampliar su presencia en el mercado del biometano y, al mismo tiempo, consolida a Genia Bioenergy como uno de los desarrolladores más activos y con mayor capacidad tecnológica del sector.

En cuanto a RIC Energy, su estrategia en biometano se inscribe en una visión integral de transición energética y descarbonización, en la que el gas renovable actúa como vector complementario a otras tecnologías limpias. Con una cartera en crecimiento y más de una veintena de proyectos en tramitación avanzada, RIC Energy avanza con un calendario claro hacia la fase de construcción, reforzando su perfil como desarrollador industrial sólido y con capacidad de ejecución.

La compañía está impulsando iniciativas en regiones estratégicas como Andalucía, con proyectos en la provincia de Almería, y Extremadura, en Villafranca de los Barros, que aspiran a alcanzar la condición de ready-to-build y obtener los permisos necesarios para iniciar obras durante el primer semestre de 2026.

Estos hitos sitúan a RIC Energy en una posición competitiva dentro del pipeline nacional de biometano, según indicó en un comunicado. En un sector en el que el acceso a capital y la viabilidad financiero-industrial marcan la velocidad de ejecución, RIC Energy se posiciona como un actor capaz de convertir oportunidades territoriales en activos energéticos estratégicos y de contribuir de forma significativa al despliegue del biometano en España.

Suma Capital actúa como una plataforma financiera clave para el impulso del biometano en España, facilitando la conversión de proyectos en cartera en activos industriales en operación mediante la estructuración y financiación de plantas. Su estrategia se apoya en alianzas con socios tecnológicos y del sector de los gases, como Nippon Gases, para el desarrollo de iniciativas de biometano y bioGNL en distintos territorios, entre ellos Aragón y la provincia de Cuenca. Con un enfoque claramente orientado a la industrialización, Suma Capital articula vehículos de inversión capaces de desplegar plantas a escala, integrando tecnologías de upgrading y soluciones logísticas que maximizan la producción de gas renovable y refuerzan su papel como actor tractor en la consolidación del sector.