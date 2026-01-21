Mercadona busca personal en Vallecas: sueldos de hasta 2.300 euros brutos y 37 días de vacaciones

Mercadona ha puesto en marcha el reclutamiento de personal para su nuevo centro logístico exclusivo para venta online, conocido como colmena, ubicado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Según ha informado la empresa en su Portal de Empleo, se requieren mozos de almacén y conductores. La labor de los primeros consistirá en la preparación y embolsado de los productos solicitados por el cliente a través del canal digital. Por su parte, los repartidores entregarán la compra a domicilio mediante furgonetas adaptadas y rutas preestablecidas.

La retribución inicial para la jornada completa parte de los 1.734 euros mensuales hasta los 2.346 euros brutos mediante progresión salarial. Esta jornada consta de 40 h/semana en turnos rotativos de mañana y tarde en caso de los repartidores, y también en turno fijo de noche en caso de los preparadores.

Se ofrece además la contratación parcial con salarios base de 975 euros y hasta los 1.319 brutos. Según especifican en la propia web de Mercadona, este contrato es de 22,5 h/semana organizados en tres días, según necesidad.

Todos los contratos son indefinidos y, como ya se anunció el pasado diciembre, la plantilla disfrutará de una ampliación del descanso vacacional hasta los 37 días al año.

En el portal son claros: "No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta". Únicamente piden tres requisitos: identificarse "con los valores de humildad, esfuerzo y confianza"; organizar y gestionar bien el tiempo propio; y tener flexibilidad y motivación para aprender.

Esta nueva colmena se une a las que la entidad del empresario Juan Roig ya posee en la capital, exactamente en Getafe y Boadilla del Monte.