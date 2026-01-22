Bankinter advierte de "irracionalidad" en el mercado hipotecario y descarta entrar en una guerra de precios

Bankinter ha publicado este jueves sus resultados del año 2025 y ha confirmado que sus ingresos crecieron un 5%. En consecuencia, el beneficio neto atribuido de la compañía se incrementé en un 14,4%, hasta los 1.090 millones de euros. De este modo, los activos incluidos en su balance crecieron un un 7,4%, hasta los 131.018,9 millones de euros.

En este sentido, Bankinter ha informado también de que en el ejercicio de 2025 su cartera hipotecaria creció un 5% frente al año anterior, hasta los 38.300 millones de euros. Así, la entidad comunica que la nueva producción alcanza en el año los 6.400 millones de euros, lo que supone un 10% más sobre la nueva producción hipotecaria de 2024. Precisamente por ello, han resultado llamativas las palabras de la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha negado que exista una burbuja inmobiliaria.

¿Burbuja inmobiliaria?

En una conferencia con analistas celebrada este jueves con motivo de la publicación de las cuentas anuales del banco, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha mantenido que sigue viendo "irracionalidad" en el mercado hipotecario. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para defender que el banco no va a entrar en ningún tipo de guerra de precios a costa de la sostenibilidad del negocio.

Concretamente, Ortiz ha señalado que ciertos actores del mercado están vendiendo hipotecas al 2% o al 2,20% cuando la curva 'swap' a 30 años está ahora mismo en el entorno del 3%. Así las cosas, Ortiz ha defendido que en un plazo de 30 años "los tipos pueden hacer muchas cosas", informando de que "no vamos a vender hipotecas al 2,20% porque queremos construir una cartera sostenible en la mayoría de los entornos".

En este sentido, Ortiz ha insistido en que construir "carteras deficitarias" es un "riesgo a medio plazo" y ha puntualizado que esto es un riesgo que debería preocupar al supervisor. "No me preocupa el crecimiento, me preocupa crecer mal", ha aseverado. Al respecto, la CEO de la entidad ha detallado cómo el banco está creciendo menos en créditos al consumo en mercado abierto, aunque para sus propios clientes el crecimiento es de doble dígito.

De hecho, Ortiz ha llegado a poner como ejemplo el período 2005-2008, época en la que, según la ejecutiva, Bankinter era de las entidades que menos crecía en créditos. No obstante, la CEO ha afirmado que el banco no considera que exista una burbuja inmobiliaria en estos momentos. Pero ha recordado también que "estamos viendo crecimientos de concesiones de hipotecas del 25% con condiciones que creemos que están fuera de lo que debería ser racional".

De hecho, al ser preguntada por el mercado de la vivienda, Ortiz ha adelantado que éste seguirá subiendo en 2026año por la descompensación entre oferta y demanda. En este sentido, ha subrayado que es necesario tomar "medidas estructurales" e incrementar la oferta de suelo. Del mismo modo, ha señalado que, en cualquier caso, ha recordado que no hay un problema de financiación por parte de la banca, enfatizando además que "está habiendo un traspaso de riqueza de jóvenes a los mayores, con incrementos de todas las cotizaciones sociales", ha dicho.

Impuesto a la banca

Por otra parte, en durante una conferencia telefónica con analistas celebrada por la publicación de los resultados anuales, director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha destacado que la entidad espera neutralizar por completo el impuesto a la banca en 2026 y 2027, algo que ya ha logrado hacer en 2025. "Confirmamos que el impuesto a la banca no tendrá impacto en 2025 y esperamos que este sea el caso para 2026 y 2027", ha señalado.

Lo cierto es que, haciendo los cálculos sobre los ingresos de 2024, en un primer momento la entidad cifró el impacto de este impuesto para el año 2025 en 54 millones de euros. No obstante, el nuevo diseño del gravamen, aprobado en el Congreso en noviembre de 2024, permite una deducción del 25% por el pago del Impuesto sobre Sociedades. Esto le permite deducirse hasta 75 millones de euros, lo cual neutraliza ese impacto de 54 millones de euros.

Resultados de Bankinter

Según ha informado este jueves Bankinter, la entidad en el conjunto de 2025 obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros, registrando un incremento del 14,4% con el año anterior. Así, registró retorno sobre capital tangible (RoTE) del 20,03%. Por su parte, los ingresos totales de la entidad crecieron un 5% hasta los 3.047 millones de euros, de los cuales los ingresos por intereses netos se contrajeron un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros.

Concretamente, el área de Consumo en España se elevó un 1,9%, hasta los 280,2 millones. Asimismo, el segmento de Mercado de Capitales avanzó un 13,7%, hasta los 391 millones de euros. Sin embargo, el área de Banca Comercial y Privada en España ingresó 1.333,7 millones en el año. Además, el negocio de Banca de Empresas cayó un 6,7%, hasta los 1.116,7 millones.

Así las cosas, al cierre del año Bankinter contaba con unos activos valorados en 131.018,9 millones de euros, un 7,4% más en comparación con el ejercicio anterior. Entre sus activos, 80.675,9 millones de euros (un 4,7% más) correspondían a los préstamos y anticipos a la clientela. Por su parte, el banco contabilizó un total de pasivos de 124.607,4 millones de euros, un 7,3% más.

Con todo, a cierre del ejercicio 2025, Bankinter contaba con 96.190,2 millones de euros en depósitos de los clientes, registrando un incremento del 11,5%. Asimismo, fuera de balance gestionaba recursos de clientes valorados en 68.512,5 millones de euros, un 18,8% más. Además, el patrimonio en fondos de inversión de terceros alcanzó los 28.873,1 millones, aumentando un 19,4%, mientras que el de fondos de inversión propios era de 20,018,5 millones, un 24,3% más.

Del mismo modo, los recursos situados en gestión patrimonial y Sicavs estaban valorados en 9.306,9 millones, un 16,8% más; mientras que las inversiones en alternativos eran de 5.314,8 millones, un 4,8% más. Además, los fondos de pensiones y contratos de seguro avanzaron un 14,4%, hasta cerca de 5.000 millones. De esta forma, Bankinter espera volver a registrar beneficios récord este año.