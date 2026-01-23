El activismo accionarial cierra 2025 con récord de campañas por tercer año consecutivo

2025 firmó un nuevo año récord en activismo accionarial, alcanzando máximos niveles en actividad de campañas en el primer y tercer trimestre. Así lo indica el informe ‘2025 Review of Shareholder Activism’ elaborado por Lazard, que confirma este año como el tercero consecutivo en récord de volumen de activismo.

La actividad del primer semestre estuvo en línea con el récord del primer semestre de 2024 y supuso un aumento del 23% con respecto a la media histórica de los últimos cinco años. Por su parte, el segundo semestre registró un aumento interanual del 37% en las campañas, impulsado por un repunte interanual del 67% en el tercer trimestre y del 20% en el cuarto trimestre.

Si bien el activismo se mantiene como una estrategia de valor para diversos inversores, el informe revela que las 297 campañas registradas en todo el mundo en 2025 se realizaron por parte de un grupo más reducido de fondos, 175 frente a 186 de 2024.

Respecto a la tipología el 35% de las campañas incluyeron demandas relacionadas con fusiones y adquisiciones, por encima de los niveles medios de los últimos cinco años (29 %), lo que refleja un entorno global sólido en este ámbito.

Por regiones, el informe cifra en un 29% el aumento interanual registrado en Estados Unidos, y del 25% en Asia-Pacífico, impulsado por Japón, que alcanzó un nuevo récord en 2025 con 56 nuevas operaciones. Estos volúmenes compensan la desaceleración interanual del 19% registrada en Europa, con 50 campañas, tras tres años consecutivos con más de 60. No obstante, el número de empresas individuales impactadas en el continente se mantuvo alto (48 empresas objetivo en 2025 frente a 52 en 2024 y 42 en 2021).

El desglose europeo de la actividad en 2025 se inclinó en gran medida hacia el Reino Unido, que representó el 36% de las campañas europeas, seguido de Alemania, que aumentó su cuota de actividad, con un 22% de las campañas, en línea con el año pasado en cifras absolutas (11 campañas en 2025 frente a 9 en 2024). Por su parte, España aumentó en un punto porcentual su actividad de campaña hasta llegar al 4%, al mismo nivel de Irlanda, y por debajo de otros países como Italia (10%) o Francia (8%), que cayó desde el máximo de 10 campañas en 2024 a 4 campañas en este año.

Entre las industrias más activas en activismo accionarial durante 2025 el informe menciona el sector industrial (24%) y tecnológico (19%) como los principales, ambos con una actividad elevada en comparación con los promedios históricos. A nivel europeo, la sanidad se situó como el sector más activo en 2025, por primera vez en la historia reciente, con un 14 % de las campañas (frente al 11 % en 2024). Por su parte, el sector de consumo (12 % de las campañas) se mantuvo estable respecto a 2024.