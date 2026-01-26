Banca March afianza su liderazgo como el banco español en el que más confían los clientes

Banca March se consolida un año más como un referente en la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en el sector financiero español. Según los resultados del Benchmarking de satisfacción de clientes en el sector financiero de 2025, elaborado por la consultora independiente Stiga CX, la entidad ha obtenido resultados históricos que la sitúan entre las tres primeras posiciones en prácticamente todos los atributos medidos.

Por tercer año consecutivo, Banca March es el banco en el que más confían sus clientes, elevando su nota hasta un 8,74 sobre 10, más de un punto por encima de la media del sector. Asimismo, la entidad refuerza su liderazgo en solidez y solvencia, manteniendo el primer puesto desde 2022, con una puntuación en 2025 de 9,04, frente a una media del sector de 8,13.

En esta nueva edición, la entidad amplía su liderazgo hasta alcanzar la primera posición en un total de seis categorías. Banca March revalida su primera posición en satisfacción con la oficina con una nota de 9, que supera en casi un punto la media sectorial, y en resolución de incidencias, mejorando su puntuación a 6,79 frente al 4,57 del sector. Como novedad, este año se alza con el primer puesto en cajeros automáticos — 7,83, frente al 7,53 de media— y, de manera muy destacada, en recompra. Este último indicador, que mide la intención del cliente de volver a contratar productos y servicios del banco, alcanza una puntuación de 7,51, cuando la media del sector se sitúa en 6,82, lo que demuestra la extraordinaria fidelidad de los clientes de Banca March.

Estos excelentes resultados, que se completan con segundas posiciones en atributos tan relevantes como el NPS (Net Promoter Score), que mide la predisposición de los clientes a recomendar el banco, la satisfacción global con la entidad, la valoración del gestor o el compromiso social, ponen de manifiesto la excepcional calidad del servicio que perciben los clientes de Banca March y la eficacia de su oferta tecnológica omnicanal.

El éxito de un modelo de negocio único

Estos magníficos resultados son el reflejo de la solidez de un modelo de negocio único, basado en tres pilares fundamentales: altísima solvencia, rentabilidad a largo plazo y asesoramiento responsable. El objetivo de Banca March es continuar siendo el banco más solvente del sistema financiero español y liderar la industria en tecnología para el asesoramiento, siempre a través de los gestores mejor preparados del sector.

La creación de la mejor escuela de gestores de Banca Privada, Banca Patrimonial y asesoramiento a empresas de España es un pilar fundamental de esta estrategia. La inversión en formación, que casi triplica la media del sector, y una filosofía que fomenta el desarrollo personal y profesional de sus equipos, han permitido a Banca March obtener por octavo año consecutivo la certificación Top Employer y ser reconocida como la segunda mejor empresa para trabajar en España según el ranking Best Workplaces 2025.