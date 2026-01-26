Menú
Turner (ACS) participa en la ampliación de uno de los mayores campus de formación profesional de Canadá

A través de su división Clark Builders, desarrollará el proyecto de construcción del Centro de Habilidades Profesionales del NorQuest College.

Turner (ACS) participa en la ampliación de uno de los mayores campus de formación profesional de Canadá.

Clark Builders ha sido seleccionada para liderar los servicios de preconstrucción del futuro Career Skills Centre de NorQuest College, un proyecto concebido para reforzar la formación práctica y preparar a los estudiantes para las necesidades cambiantes del mercado laboral de Alberta. Así lo han anunciado Turner Construction Company (ACS) y la propia constructora, que destacan el carácter estratégico y transformador de esta nueva infraestructura educativa.

El proyecto supone una continuidad en la colaboración entre Clark Builders y NorQuest College, pero también representa una visión compartida centrada en el diseño de espacios educativos que impulsen el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo comunitario. En esta fase inicial, Clark Builders trabaja de forma conjunta con NorQuest College y el estudio GEC Architecture en el desarrollo del diseño, la planificación y la estimación de costes necesarios para avanzar hacia la construcción del centro.

El Career Skills Centre estará ubicado en el centro de Edmonton y está concebido como un núcleo de aprendizaje dinámico e inclusivo. El edificio reunirá entornos de formación modernos destinados a programas de salud, negocios y tecnología, y permitirá ampliar de forma significativa la capacidad de NorQuest College para ofrecer una educación práctica y orientada al futuro.

El centro ha sido diseñado como un "laboratorio vivo" para el aprendizaje aplicado. Contará con aulas, laboratorios y espacios de colaboración pensados para fomentar la experiencia en contextos reales y fortalecer la conexión con la comunidad. La sostenibilidad y la accesibilidad constituyen dos pilares fundamentales del proyecto, que aspira a obtener la certificación LEED Plata y la certificación de accesibilidad de la Rick Hansen Foundation.

El impacto a largo plazo

Desde Clark Builders subrayan el impacto a largo plazo de esta iniciativa. El Project Executive de la compañía, Cameron Worthing, ha señalado que el objetivo es contribuir a la formación de la próxima generación de trabajadores de Alberta mediante la creación de entornos que reflejen valores de inclusión, innovación y comunidad. En este sentido, el Career Skills Centre se plantea no solo como una infraestructura educativa, sino como una inversión en el futuro social y económico de la región.

El proyecto del Career Skills Centre refuerza el compromiso de NorQuest College con una educación accesible, práctica y alineada con las demandas del mercado laboral, al tiempo que consolida la colaboración entre instituciones educativas, estudios de arquitectura y empresas del sector de la construcción en el desarrollo de equipamientos estratégicos para la provincia.

