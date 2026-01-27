TIETO compra OPENSRING IT IBERIA y GRUPO ONETEC

En el mes de julio de 2025, AFI en línea con su estrategia de crecimiento, formalizó la adquisición de las empresas tecnológicas españolas OPENSRING IT IBERIA, S.L. y GRUPO ONETEC, S.L., especializadas en ciberseguridad, consultoría tecnológica y soluciones contra el blanqueo de capitales.

Estas compañías, con cerca de 200 empleados y unos 10 millones de euros de ingresos conjuntos, aportaron a AFI una fuerte presencia local en España y Portugal y una cartera de clientes sólida en sectores financieros e industriales.

Apenas transcurridos cinco meses desde esta última adquisición, AFI alcanzó un acuerdo con TIETO (multinacional finlandesa que cotiza en las bolsas de varios países escandinavos y que factura alrededor de 2 billones de euros), en virtud del cual, AFI le vendió OPENSRING IT IBERIA, S.L. y GRUPO ONETEC, S.L. por el importe total de 8 millones de euros. Esta exitosa operación (asesorada por Norgestion y auditada por EY) cerrada en diciembre de 2025 y que se formalizó ante Notario el pasado 16 de enero de 2026 demuestra la capacidad de AFI para generar valor a través de la compra, desarrollo y venta de participadas estratégicas, afianzando su reputación en el mercado de fusiones y adquisiciones.