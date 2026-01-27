Juan Roig barre a la competencia: Mercadona roza el 30% de cuota de mercado

Mercadona, la cadena de supermercados de Juan Roig, afianza su liderazgo en el sector y marca una gran distancia con sus competidores. Así lo confirma el último informe elaborado por NIQ, ‘ El Mercado del Gran Consumo en España. Principales tendencias de 2025', donde se expone que Mercadona ha experimentado una mejora de su posicionamiento competitivo durante el año 2025. Además, se detalla que el año pasado el gasto en gran consumo registró cifras récord.

Líder del sector

De acuerdo con las conclusiones expuestas por NIQ, empresa referente en el estudio y análisis del comportamiento de los consumidores, Mercadona lidera claramente el sector de la distribución en nuestro país. Concretamente, el cadena de supermercados valenciana alcanza una cuota de 29,5% en 2025. De esta forma, se mantiene a una gran distancia de la segunda gran compañía del sector, Carrefour, que logró una cuota del 7,2%.

Asimismo, en tercer lugar se situó Lidl, con una cuota de mercado del 6,2%, mientras que Dia alcanzó una cuota del 4,8%. Por su parte, en quinta plaza se situó Eroski, con una cuota del 4,3%, seguido por Consum, con un 4,1% de cuota. Finalmente, cabe destacar que Alcampo alcanzó una cuota del 2,9%, Aldi logró un 1,8% de cuota y El Corte Inglés un 1,6%.

Así las cosas, el informe destaca también que los supermercados regionales registraron importantes alzas. De hecho, inciden en que uno de cada cuatro euros que gastan los hogares en gran consumo son destinados a estos establecimientos, que concentran conjuntamente el 25,7% de la cuota de mercado.

Por otra parte, el informe también expone cómo se ha incrementado el comercio electrónico. De este modo, se demuestra que, si bien las tiendas físicas siguen siendo por delante en términos de ventas, el comercio online está triplicando su crecimiento. Así, Amazon sigue liderando con una cuota en valor del 36,9%.

Gasto en consumo

Del mismo modo, el informe explica que el gasto en gran consumo registró cifras récord en 2025, con un total de 131.000 millones de euros. Así, se registró un incremento del 5,8% en comparación con el año anterior gracias a un comportamiento positivo de los volúmenes, que crecieron un 2,5%. Por su parte, lo precios crecieron en términos promedio un 3,2%.