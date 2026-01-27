Restalia elevó la cifra de negocio un 12% en 2025 tras batir récord en consumo

Restalia, dueña de 100 Montaditos, La Sureña o The Good Burger, cerró 2025 con un crecimiento de la cifra de negocios del 12% después de batir récord en consumo destacando las categorías de bebidas –cervezas y refrescos–, y alimentación -panes y cárnicos-.

Según informó Restalia este martes, el consumo de bebidas siguió constituyendo un alto porcentaje de las ventas del grupo. Destacan en 2025 los incrementos en el volumen de bebidas refrescantes, cifrado en 9,4 millones de litros, un 10% superiores a los registrados en 2024, siendo las no carbonatadas y bajas en azúcares las preferidas por los consumidores.

Los productos cerveceros se mantuvieron como uno de los más demandados, especialmente 100 Montaditos y La Sureña, con un consumo que superó los 23 millones de litros a cierre de 2025 en el marco del negocio agregado de la Península Ibérica, en el que Portugal se consolidó además de manera destacada.

En resumen, los consumos promedio por establecimiento registraron "incrementos significativos" en comparación con 2024, según Restalia.

Alimentación

En alimentación, en cuanto a panes, Restalia alcanzó los 65 millones de unidades consumidas en el conjunto de sus enseñas comerciales, en su mayoría referidas a las diferentes variedades de montaditos de 100 Montaditos.

El consumo de productos cárnicos alcanzó igualmente cifras récord en 2025, con un total de 3,2 millones de kilos de productos consumidos. De ellos, The Good Burger, la marca de ‘smash burger’, copa las cifras de consumo en el año con 600.000 kilos en esta categoría.

Restalia destacó que la colaboración con proveedores locales y nacionales de confianza fue clave para alcanzar estos récords y haber podido "absorber los incrementos de precios de las materias primas durante 2025 prácticamente sin elevaciones significativas en los precios de venta al cliente".

De cara a este año, prevé llevar a cabo la apertura de un centenar de nuevos restaurantes en sus actuales focos de expansión y desarrollo, España, Portugal y Estados Unidos. Las previsiones de este plan de aperturas para el primer trimestre apuntan ya a un optimista arranque de año, especialmente en su marca 100 Montaditos.

"En este escenario, ser la única empresa de restauración organizada en España con capital 100% propio, de la que muy pocos pueden gozar en este sector, lo que nos facilita ajustar nuestras estrategias de manera ágil", afirmó la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la compañía, María Noguera.