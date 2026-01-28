Iberdrola inaugura la iluminación de la Capilla del Palacio Real como primer hito de su 125 aniversario

Iberdrola ha dado comienzo al programa de actividades con motivo de su 125 aniversario con la renovación del sistema de iluminación de la Capilla del Palacio Real de Madrid, uno de los grandes tesoros del patrimonio histórico y artístico.

El presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, han inaugurado el nuevo alumbrado.

Este acto abre una serie de iluminaciones de edificios emblemáticos y monumentos que la compañía llevará a cabo a lo largo de 2026 por toda la geografía española, entre las que se incluyen la Torre del Miguelete en Valencia, el Ayuntamiento de Valladolid, las catedrales de Albacete y Málaga, el Teatro Romano de Mérida o la Basílica de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao.

La Capilla del Palacio Real destaca por su riqueza arquitectónica y artística, que incluye frescos, esculturas y elementos ornamentales de enorme valor histórico. Escenario de ceremonias solemnes y actos de la Corte, es un testimonio vivo de la historia de España y de la Monarquía. Se accede a ella desde la Galería principal de Palacio Real, una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado abiertas al público que recibe cada año a cerca de 1,5 millones de visitantes de todo el mundo.

Esta actuación es fruto de un acuerdo entre Iberdrola y Patrimonio Nacional y muestra el potencial de la colaboración entre entidades públicas y privadas para conservar y ensalzar el patrimonio y promover el turismo cultural a través de propuestas innovadoras.

La intervención abarca la nave principal y los espacios anexos, entre ellos el relicario y la sacristía, en los que se han instalado nuevos proyectores de tecnología LED de última generación que reducen el consumo energético en un 94% y se adaptan a la perfección a los requerimientos patrimoniales, arquitectónicos y estéticos del entorno. Con ello, se logra resaltar la belleza de toda la Capilla Real mediante una solución eficiente y sostenible perfectamente integrada en el monumento.

125 años luz: un amplio calendario de propuestas para toda la sociedad

Esta inauguración forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales. Bajo el lema 125 años luz, la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.