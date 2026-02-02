GO fit supera los 15 millones de accesos anuales y refuerza su papel en la mejora del bienestar físico y emocional

La cadena de centros deportivos GO fit ha cerrado 2025 con más de 15,2 millones de accesos y 258.000 usuarios, en un ejercicio marcado por la consolidación del deporte como herramienta de salud física, mental y social, especialmente en un contexto de elevado estrés e incertidumbre.

Según datos del Observatorio GO fit, el 22 % de los usuarios afirma encontrarse en una etapa de alto estrés, mientras que casi un 32 % reconoce tener dificultades para gestionar la presión cotidiana. En este marco, la compañía destaca en un comunicado el papel de sus centros como espacios de acompañamiento, donde el ejercicio físico actúa también como factor protector frente al aislamiento y el deterioro emocional.

Durante el año, GO fit ha registrado una media mensual de 655.000 reservas en actividades dirigidas, con especial demanda de disciplinas como Bike, Strength, Pilates, Aqua y Yoga. La participación femenina continúa siendo mayoritaria, y la edad media de los usuarios se sitúa en los 39,6 años, con una distribución equilibrada por sexos (50,66 % mujeres y 49,34 % hombres).

A nivel de expansión, la compañía ha abierto nuevos centros como el de Santa Cruz de Tenerife, con capacidad para 12.000 personas e inversión de 20 millones de euros. En el ámbito internacional, ha iniciado su implantación en Italia con el centro GO fit Mercato dei Fiori en Turín, al que se sumarán nuevas aperturas en Milán y Bolonia a lo largo del año.

El CEO de GO fit, Mario Barbosa, ha subrayado que "el deporte es mucho más que actividad física, es un espacio de regulación emocional, de relación social y de autocuidado. Detrás de cada usuario hay una persona que está encontrando una forma de proteger su bienestar y mantenerse conectada con su entorno."